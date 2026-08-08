Iga Swiatek reacciona a tiempo y se mete en cuartos de Toronto

Marta Kostyuk tomó rápidamente el control y se llevó el primer set aprovechando las dificultades de Iga Swiatek con su servicio.

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La ex #1 del mundo, sin embargo, cambió por completo el partido a partir del segundo parcial: elevó la intensidad, encontró mayor profundidad con sus golpes y pasó a dominar los intercambios.

“Claramente estoy en otra dinámica. Siento que puedo desarrollar mi juego”, dijo la polaca. “Hasta el final tuve bastante confianza en mi plan de juego y en mis puntos fuertes”, agregó.

El triunfo tuvo además un sabor especial para la polaca, ya que Kostyuk la había eliminado en los octavos de final de Roland Garros, en mayo.

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Esta vez, Swiatek respondió con una remontada contundente y cerró el encuentro después de dos horas de juego.

Con la victoria, la campeona de cinco Grand Slam alcanzó su sexto cuartos de final de la temporada y el 29º de su carrera en torneos WTA 1000.

Swiatek, octava del mundo, irá por un lugar en las semifinales ante la rusa Diana Shnaider, que dio el golpe al eliminar por un doble 6-3 a Jessica Pegula, tercera favorita y campeona del Abierto de Canadá en 2023 y 2024, en poco más de una hora.

El triunfo tuvo además un sabor especial para Shnaider, que había caído ante Pegula en sus cuatro enfrentamientos anteriores, incluido el duelo de semifinales de Toronto 2024.

Shnaider, decimoquinta favorita, impuso desde el comienzo un tenis agresivo y aprovechó las condiciones de la jornada para incomodar a Pegula, que nunca encontró la manera de cambiar el rumbo del partido.