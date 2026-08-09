Marco Brenner gana el Tour de Polonia y Stefan Küng, la etapa en la fiesta del Tudor

Brenner, que llegaba cuarto a esta etapa a 11 segundos del líder, sucede en el palmarés a Brandon McNulty (UAE), que se impuso en la edición de 2025. Es la primera victoria de su carrera en la general de una vuelta por etapas y la tercera en total, después de una etapa de la Settimana Coppi e Bartali y el campeonato nacional de Alemania, ambas en 2024.

El podio de la general lo completaron el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el español Iván Romeo (Movistar), que fueron más rápidos en la etapa que Brenner, pero no pudieron recortar los segundos de diferencia con los que llegaban a la última etapa.

Los ciclistas terminaron su andadura por tierras polacas con 12,5 kilómetros con salida y llegada en las minas de sal de Wieliczka. Una primera subida tendida daba paso a un segundo tramo mucho más favorable, ideal para especialistas.

El luxemburgués Arthur Kluckers (Tudor), especialista puro contra el crono, ostentó el mejor tiempo (14:35) durante buena parte de la prueba. Lo mejoró por diez segundos su compañero de equipo Stefan Küng (14:25), en un registro que ya daba pistas de en cuánto tiempo terminarían la etapa los favoritos.

El suizo aguantó sentado en el trono de mejor tiempo hasta que tomaron la salida los aspirantes a imponerse en la clasificación general. Con apenas 33 segundos entre el primero y el undécimo antes de la etapa, cada milésima iba a ser importante para hacerse con la victoria definitiva.

El primer golpe sobre la mesa lo dio el español Iván Romeo (Movistar) en el control de tiempo intermedio (7:50), pero perdió unos valiosos segundos en el segundo tramo de la etapa, alejándose del mejor crono (14:30). Además, Finn Fisher-Black (Red Bull) le arrebató el mejor registro del intermedio (7:47) poco después.

El neozelandés, que llegaba sexto en la general, también perdió tiempo en la parte para especialistas de esta contrarreloj. Terminó en 14:29, suficiente para ponerse líder provisional de la carrera (antes de la llegada de los cinco últimos en salir), pero no de la etapa.

Jan Christen (UAE, 14:48) confirmó que quedaría por debajo de Fisher-Black, pero el registro del alemán Marco Brenner (Tudor, 14:37), quien tenía 17 segundos de margen sobre el neozelandés, sí que fue suficiente para cambiar el liderato provisional de la general.

Quedaban por entrar en meta los que habían formado el podio hasta este domingo: Bart Lemmen, Louis Barré (ambos del Visma) y Christian Scaroni (Astana). Sin embargo, se veía desde el control intermedio que sus registros no serían suficientes para conservar sus respectivas posiciones.

Cuando Scaroni entró en meta, se confirmó la primera victoria en una general para el equipo Tudor en toda su historia, gracias a Marco Brenner. Completaron el podio de la etapa, por detrás de Küng, Fisher-Black y Callum Thornley (Red Bull), este último con un tiempo casi calcado al de Iván Romeo.