Todos pendientes del renqueante estado de Marchand

Dos años después de la disputa de los Juegos Olímpicos, en los que Marchand se colgó cuatro medallas de oro, la capital francesa se disponía a caer rendida de nuevo a los pies del nadador galo.

De hecho, durante meses la duda no se centró en saber si Léon Marchand podría ganar cuatro o cinco medallas de oro si finalmente ampliaba su programa con la inclusión de los 400 libre, sino en saber, sino sobre cuántos récords del mundo sería capaz de batir y hasta dónde sería capaz de llevar los límites humanos.

Especulaciones que se agrandaban más y más en cuanto se conocían los pormenores de la preparación de unos Europeos, para los que Marchand aseguraba que había entrenado más que nunca.

Pero todo se torció cuando a finales del pasado mes de junio cuando el nadador tuvo que retirarse de los Campeonatos de Francia, tras sufrir un problema en los aductores durante las preliminares de los 200 braza.

Lesión que ponía en duda la participación en los Europeos de un Léon Marchand, que no confirmó hasta la semana pasada su presencia en el Centro Olímpico Acuático de París, donde en un principio tenía previsto participar en los 400libre y los 200 mariposa, sí como en las pruebas de los 200 y 400 estilos.

Un programa que finalmente se redujo a la final, tras anunciar el sábado su renuncia a participar en la dos pruebas de estilo ante las dificultades para realizar correctamente la patada y que ya llevaron a Marchad a descartar su participación en los 200 braza, una de las cuatro pruebas en las que es campeón olímpico.

Pero el nadador francés no será la única estrella de unos Europeos en los que el húngaro Hubert Kos, que aparece inscrito en hasta un total de seis pruebas individuales, aspira a coronarse como el 'rey' de los campeonatos.

Si casi se da por segura la victoria de Kos en los 200 espalda, prueba en la que el magiar es el vigente campeón olímpico y mundial, en los 200 estilos el camino hacia lo más alto del podio se le ha quedado despejado con la ausencia de Marchand.

Más disputados se prevén los 100 mariposa, en los que Hubert Kos, tendrá un duro oponente en su compatriota Kristof Milak, otro de los nombres propios de los campeonatos.

Un Milak que pese a su condición de plusmarquista universal de los 200 mariposa ha decidido no participar en el doble hectómetro y centrarse en las pruebas de velocidad, como refleja su presencia en los 50 y 100 libre y mariposa.

Circunstancia que llevará a Kristof Milak a tener que enfrentarse con otra de las máximas estrellas de la natación europea y mundial, el rumano David Popovici, que intentará encadenar en París su tercer doblete consecutivo de los 100 y los 200 libre en la máxima cita continental.

Un objetivo en el que tratará de hacer fracasar a Popovici, que también logró el oro en los 100 y los 200 libre en el último Mundial, el ruso Egor Kornev, que llega a la cita con la mejor marca mundial del año tras firmar un crono de 46.96 el pasado mes de junio en Kazan.

Kornev será uno de los estandartes junto Kliment Kolesnikov o Evgeniia Chikunova del equipo ruso en su retorno a unos Campeonatos de Europa, en los que competirán bajo bandera neutral, tras verse apartados de las dos últimas sanciones que pesaban sobre el país eslavo.

Aunque para retorno esperado el de la sueca Sarah Sjostrom, que tras hacer una pausa en su carrera deportiva tras los Juegos Olímpicos de París para ser madre, regresa a la competición con el objetivo de ampliar todavía más su leyenda con la conquista de dos nuevas medallas de oro.

Sjostrom, que regresó a la competición el pasado mes de abril, volverá a partir como la máxima favorita al triunfo tanto en los 50 libre como en los 50 mariposa, tras tener tiempo en sus escasos meses de vuelta en las piscinas para firmar las mejores marcas europeos del año en ambas distancias.