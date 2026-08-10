Martes, 11 de agosto de 2026

. Además, previas de los partidos del miércoles: Palmeiras-Cerro Porteño, Platense-Coquimbo y Cruzeiro-Flamengo.

Redacción Deportes. La ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol empieza este martes con dos partidos de ida: Boca Juniors-Recoletas y Bolívar-Sao Paulo.

. Asimismo, previas de los partidos del miércoles: Bragantino-Atlético Mineiro, Tigre-Montevideo City, Independiente Santa Fe-River Plate.

Redacción Deportes. El mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, que comienza el sábado que viene con dos partidos, gana en intensidad según pasan los días, con la atención fijada en el futuro del internacional español Rodri Hernández, por el que el Barcelona negocia con el Manchester City, y el argentino Julián Álvarez, el Atlético de Madrid, en medio del interés por él del club azulgrana, y la posible salida de éste de Ferran Torres, autor del tanto de la victoria de España en la final del Mundial.

Valencia (España). El 11 de agosto de 1976, hace hoy exactamente medio siglo, un argentino de 22 años recién cumplidos aterrizó en España para firmar por el Valencia: su nombre era todavía desconocido en Mestalla, aunque, con el paso de los años, Mario Alberto Kempes Chiodi se convirtió en el mejor futbolista de la historia del club. Por Carlos Rosique.

Redacción deportes. Segunda jornada de los Campeonatos de Europa de atletismo al aire libre de Birmingham (Reino Unido), en la que se disputarán las finales femeninas de 5.000 y 100 vallas y masculinas de martillo, longitud y 100 metros.

Redacción deportes. La segunda jornada de la natación en línea de los Campeonatos de deportes acuáticos de París ofrece este martes seis finales, las femeninas de 200 espalda, 100 libre y 800 libre y las masculinas de 50 mariposa y 100 braza, así como la del relevo mixto de estilos 4x100.

Redacción deportes. Los estadounidenses Ben Shelton y Learner Tien, quinto y duodécimo favoritos, se enfrentan al checo Jakub Mensik y al español Dani Mérida en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montreal, mientras que en el torneo femenino de Toronto su compatriota Coco Gauff, cuarta preclasificada, se mide a la suiza Belinda Bencic y la japonesa Naomi Osaka a la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita.

Madrid. El último baile se alarga cada vez más. El número de deportistas que alcanza los 40 años compitiendo al máximo nivel continúa en aumento: LeBron, Cristiano, Messi, Llull, Marcelinho, Modric, Djokovic, Serena Williams, Hamilton o Fernando Alonso son algunos ejemplos del impacto que la preparación y la tecnología tienen hoy en día en la élite del deporte. Por Pablo Pérez Espino.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: cod. 55020995450, 8023623358, 55020983740 y otros)

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO). Finales femeninas de 5.000 y 100 vallas y masculinas de martillo, longitud y 100.

- Volta a Portugal (hasta 16). Jornada de descanso.

- Copa Libertadores. Octavos. Ida. Fuminense-Independiente Rivadavia, Estudiantes La Plata-Universidad Católica, Tolima-Independiente del Valle.

. Previas de los partidos Palmeiras-Cerro Porteño, Platense-Coquimbo, Cruzeiro-Flamengo

- Copa Sudamericana. Octavos. Ida: Boca Juniors-Recoletas, Bolívar-Sao Paulo

. Previas de los partidos Bragantino-Atlético Mineiro, Tigre-Montevideo City, Independiente Santa Fe-River Plate.

- Copa Centroamericana: Plaza Amador (Pan)-Xelajú (Gtm), Real Estelí (Nic)-Alianza FC (Sal), Saprissa (Cos)-Deportivo Mixco (Gtm).

- Leagues Cup: Charlotte-Pachuca, Columbus Crew-Pumas UNAM, Cincinnati-Atlas, Minnesota Unite-Atlante, Real Salt Lake-Juárez, Tigres UANL-Vancouver Whitecaps.

- España. Seguimiento del mercado de fichajes en el inicio de la semana en la que empezará LaLiga EA Sports española.

- Se cumple medio siglo de la llegada de Mario Kempes al Valencia. Por Carlos Rosique.

- Liga de Campeones. Tercera ronda de clasificación, vuelta.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta (y 13).

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta (hasta 13).

- Previa de la Supercopa de Europa, que el miércoles juegan en Salzburgo (Austria) el PSG y el Aston Villa.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Finales femeninas de 200 braza, 100 libre y 800 libre, masculinas de 50 mariposa, 100 braza y relevo mixto 4x100 estilos.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

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Redacción EFE Deportes