Miltiadis Tentoglou, Romell Glave y Nadia Battocletti iluminan la noche de Birmingham

La neerlandesa Nadine Visser, de 31 años, logró su primer oro continental al aire libre al ganar los 100 vallas con una carrera sensacional sobre la pista del Alexander Stadium, tras la que paró el crono en 12.67, superando en solo una centésima a la otra gran favorita al título europeo, la polaca Pia Skrzyszowska. Tercera fue la francesa Laeticia Bapté (12.73).

Los 16.208 espectadores que acudieron al estadio británico vibraron también con la final de los 100 metros lisos, en la que todas las miradas estaban puestas en Marcell Jacobs, ganador en Múnich 2022 y Roma 2024. El italiano, oro olímpico en los Juegos de Tokio 2022 y gran favorito, no terminó la carrera porque a mitad de recorrido se quedó frenado y renunció a terminar, dando muestras de dolor y retirándose cojeando.

El triunfo fue para el británico Romell Glave con 10.09, seguido de su compatriota Jeremiah Azu (10.16), plata, y del alemán Owen Ansah (10.19), bronce.

Sobre el foso, el que brilló fue el griego Miltiadis Tentoglou, que, a sus 28 años, logró su cuarto título continental consecutivo con una marca de 8,44 metros en su cuarto y último intento. La plata fue para el suizo Simon Ehammer (8,29) y el bronce para el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,26).

Con este triunfo, Tentoglou amplió un palmarés que incluye dos oros olímpicos, un oro en el Mundial de Budapest 2023, dos oros mundiales de pista cubierta y tres europeos bajo techo.

El que no estuvo en la final de Birmingham fue el saltador italiano Mattia Furlani, campeón mundial en Tokio 2025, que acabó lesionado en la clasificación en la jornada anterior.

La final de los 5.000 metros femeninos no deparó sorpresas. La ganadora fue la favorita, la italiana Nadia Battocletti (15:37.84). Segunda quedó la española Marta García (15:39.98) y la medalla de bronce fue para la también italiana Micol Majori (15:40.65).

Battocletti, que en Roma 2024 logró la doble corona en los 5.000 y 10.000, esperó su momento a mitad de la última vuelta para ir adelantando rivales por fuera y sorprender a la neerlandesa Maureen Koster, que hasta ese momento estaba liderando la prueba y acabó desfondada y sin subirse al podio.

La quinta y última final de la segunda jornada de competición fue la del martillo masculino que se adjudicó el húngaro Bence Halasz, que hizo con 84,25 metros récord nacional. La plata fue para el alemán Merlin Hummel (81,30) y el bronce para el ucraniano Mykhaylo Kokhan (79,49).