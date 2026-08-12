El Campo de los sueños vuelve a tomar vida con el choque entre Filis y Mellizos

El encuentro será el tercero de temporada regular que las Grandes Ligas disputen en este escenario, convertido en uno de los lugares más emblemáticos del béisbol estadounidense desde el estreno de la película de 1989 protagonizada por Kevin Costner. El partido tendrá además a Minnesota como equipo local, pese a jugar lejos de su habitual estadio en Minneapolis.

Los Filis afrontan la cita con un registro de 64-57, mientras que los Mellizos llegan con marca de 60-62, en una etapa de la temporada en la que cada victoria adquiere especial importancia en la carrera por los puestos de postemporada.

El duelo será además el inicio de una serie de tres partidos entre ambos equipos, que tras un día de descanso el viernes, continuará durante el fin de semana en el Target Field de Minnesota.

Según MLB, para este duelo están anunciados para abrir: Aaron Nola por Filadelfia y Taj Bradley por Minnesota.

La historia de las Grandes Ligas en este campo comenzó en 2021, cuando los Medias Blancas de Chicago derrotaron 9-8 a los Yanquis de Nueva York en un partido que terminó con un jonrón de Tim Anderson en la novena entrada.

Un año después, los Cachorros Chicago vencieron 4-2 a los Rojos de Cincinnati en la segunda edición del encuentro, antes de que las Grandes Ligas interrumpieran el evento durante cuatro temporadas debido a trabajos de renovación en el recinto.

El campo se encuentra junto a la granja de Iowa donde se rodó "El campo de los sueños", película que cuenta la historia de un granjero que, tras escuchar una misteriosa voz que decía "Si lo construyes, él vendrá", levanta un campo de béisbol en sus tierras, que a la postre y según datos históricos, de ahí nacen los Medias Blancas de Chicago.

La producción convirtió el lugar en un destino turístico para aficionados y en un símbolo de la relación entre el béisbol, la nostalgia y la cultura popular estadounidense.

Según la base de datos de filmes IMDb, la película, dirigida por Phil Alden Robinson, acumuló nueve premios y 14 nominaciones en diferentes festivales y academias de cine a nivel mundial, entre ellas tres candidaturas a los premios Óscar.

En el año 2017, la importancia cultural de la cinta fue reconocida formalmente al ser seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación en el National Film Registry por ser "cultural, histórica o estéticamente significativa".

La jornada contará también, según la MLB, con una ceremonia previa en la que participarán más de 25 integrantes del Salón de la Fama del Béisbol, otro de los atractivos preparados para el regreso de las Grandes Ligas a Iowa.

En el duelo, Filis y Mellizos vestirán además uniformes especiales inspirados en épocas anteriores de sus respectivas franquicias, mientras que el encuentro será transmitido mundialmente por la plataforma Netflix, que convertirá nuevamente al pequeño campo entre los maizales en uno de los grandes escenarios deportivos de Estados Unidos.