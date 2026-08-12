Jason Joseph, nuevo rey continental de los 110 vallas

Joseph, de 27 años, se encumbró en el Alexander Stadium de Birmingham como el nuevo rey continental de los 110 vallas. Lo hizo en una final impecable, en la que registró 13.12, su mejor marca de la temporada, para aventajar en solo cuatro centésimas al francés Just Kwaou-Mathey, que hizo 13.16 y se llevó la plata. El bronce fue para el polaco Jakub Szymanski (13.26).

En esa lista de ocho finalistas no estuvo uno de los grandes rivales del suizo en las últimas temporadas, el español Quique Llopis, subcampeón continental en Roma 2024 y que en esta ocasión no pasó el corte de las semifinales, cayendo eliminado junto a su compatriota Asier Martínez, que en Múnich 2022 se subió a lo más alto del podio.

La final del martillo femenino se la adjudicó la finlandesa Silja Kosonen con una marca de 76,28 metros, acompañada en el podio por la italiana Sara Fantini (74,35), plata, que no pudo revalidar la corona continental, y la noruega Beatrice Nedberge Llano (72,88), bronce.

En los 400 metros, el británico Mathew Hudson-Smith, que ya tenía los metales dorados de Berlín 2018 y Múnich 2022, sumó su tercer oro continental en la distancia al imponerse en la final con un crono de 44.17. Por detrás el francés Muhammad Abdallah Kounta (44.40), plata, y el neerlandés Jonas Phijffers (44.41), bronce.

Los 400 vallas femeninos tuvieron un nombre propio, el de la eslovena Emma Zapletalova, que ganó con autoridad sobre la pista del Alexander Stadium al imponerse a sus rivales con un tiempo de 52.91 en una carrera muy rápida.

La plata fue para la británica Emily Newnham, que hizo 53.33, marca personal, y el bronce para la portuguesa Fatoumata Binta Diallo con 53.55, récord nacional luso.

La tercera jornada de competición también deparó la clasificación del triple salto masculino, que lideraron el portugués Pedro Pichardo (17,16 metros), doble campeón mundial al aire libre, y el italiano Andy Díaz (17,05), doble campeón mundial de pista cubierta, ambos de origen cubano.

Las semifinales de los 200 femeninos no depararon sorpresas y las principales favoritas al título, la británica Amy Hunt (22.37), la británica Dina Asher-Smith (22.49) y la húngara Boglarka Takacs (22.77) accedieron a la final.

También celebraron las semifinales los 800 masculinos, en los que el irlandés Mark English, con 1:43.49, batió el récord de los campeonatos que tenía el alemán Olaf Beyer desde el 31 de agosto de 1978 al ganar su serie.

En la final se medirá con el español Mohamed Attaoui, subcampeón continental en Roma 2024, que también accedió a la pelea por las medallas con solvencia.

El que no estará en la final es el francés Gabriel Tual, ganador continental en Roma 2024, que quedó eliminado al ser sexto de su serie.