Los Tampa Bay Rays desafían a las nóminas millonarias y apuntan a octubre

La diferencia con sus perseguidores — seis juegos sobre los Yankees y nueve sobre Boston hasta el martes — refleja la consistencia de un equipo que vuelve a demostrar que, en Tampa Bay, el rendimiento colectivo puede pesar más que los grandes nombres.

Tampa Bay, con récord que hasta este martes era de 73-46 (sin el partido de hoy), ha conseguido transformar una reconstrucción en una candidatura. Con poder en el bate, profundidad en la rotación, un 'bullpen' sólido y una ventaja cada vez más cómoda en el Este, los Rays han dejado de ser una sorpresa.

En el centro de la transformación aparece el dominicano Junior Caminero, de 23 años, una de las principales razones por las que los Rays no se limitaron a resistir la reconstrucción sino que terminaron dando un paso adelante.

El dominicano alcanzó los 35 jonrones con el cuadrangular ante Oakland el martes y se mantiene entre los líderes de las Grandes Ligas en ese apartado, aportando al ataque una referencia de poder que no depende exclusivamente de los nombres consolidados.

A su alrededor, Tampa Bay ha encontrado producción en jugadores como el mexicano Jonathan Aranda, con un promedio de .285, y el cubano Yandy Díaz, que batea para .301.

Otro ejemplo es el jardinero izquierdo Chandler Simpson, quien ascendió desde las menores de los Rays en 2025 y se ha convertido en otro de los motores de la ofensiva de Tampa Bay.

Sin contar los turnos de este miércoles, Simpson batea para .307, el segundo mejor promedio de la Liga Americana, y lidera las Grandes Ligas en triples, con seis, y bases robadas, con 33. Además, solo ha sido puesto out en 11 intentos de robo, otro de los mejores registros de las Mayores.

La estructura ofensiva, por tanto, no depende de una única estrella, sino de una combinación de poder, promedio y velocidad que puede hacer especialmente peligroso a Tampa Bay en postemporada

El otro argumento para tomar en serio a Tampa Bay está en la rotación. Drew Rasmussen, Nick Martínez y Shane McClanahan han formado un trío que combina dominio, volumen y experiencia.

Rasmussen se ha consolidado como el as, Martínez aporta estabilidad y volumen, mientras McClanahan ha recuperado protagonismo después de sus problemas físicos. Y cuando los abridores entregan la pelota, Baker aparece para convertir las ventajas cortas en sólidas victorias.

Pero si Tampa Bay quiere ser algo más que una sorpresa de la temporada regular, el elemento diferencial puede estar en el montículo y, particularmente, en su 'bullpen'.

Ahí aparece Bryan Baker, convertido en uno de los relevistas más dominantes de la Liga Americana. El derecho, hasta el martes, suma 34 salvamentos, una efectividad de 1.55 y un WHIP de 0.84, números que lo han consolidado como el hombre encargado de cerrar los partidos apretados.

Baker, de 31 años, acaba de establecer un récord de la franquicia al conseguir 23 salvamentos consecutivos y lidera las Grandes Ligas en rescates, por delante de lanzadores como el cubano Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, y Mason Miller, de los Padres de San Diego.

La marca tiene un significado especial porque superó el registro de 22 rescates consecutivos que pertenecía al legendario cerrador dominicano Fernando Rodney. Baker bromeó con los periodistas tras conseguirlo al señalar que había tenido que usar "la gorra inclinada", en referencia al peculiar estilo de Rodney.

Su momento actual refuerza todavía más su importancia. En sus últimas 15 apariciones ha conseguido 14 salvamentos y solo ha permitido una carrera.

Otro factor que explica el liderato es el rendimiento como local.

Después de disputar sus partidos en casa en el George M. Steinbrenner Field durante 2025, debido a los daños provocados por el huracán Milton en el Tropicana Field, los Rays regresaron a su estadio en 2026 y volvieron a convertir la localía en una fuente de victorias.

A mediados de julio, Tampa Bay presentaba una marca de 35-15 como local, la mejor de las Grandes Ligas en ese momento, con un porcentaje de triunfos de .700.