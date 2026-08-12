Santo Domingo acogerá disputa de un boleto olímpico en voleibol del 21 al 29 de agosto

Estados Unidos, como país sede, tiene asegurado su participación en Los Ángeles, por lo que el billete olímpico saldrá del mejor de los otros siete equipos, informaron este miércoles los organizadores.

Además, tres conjuntos conseguirán su pase a la Copa del Mundo 2027, que en su rol femenino se disputará en Estados y Canadá, países incluidos en ese evento por su condición de sedes, informó en rueda de prensa el presidente de la Norceca, el dominicano Cristóbal Marte.

Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago y Canadá conforman el grupo A, mientras que República Dominicana, Costa Rica, Cuba y Puerto Rico estarán en grupo B.

Los cuatro sextetos con mejor resultado -a excepción de Estados Unidos y Canadá- jugarán las semifinales el 28 de agosto y un día después, los ganadores definirán el campeón de la Norceca y quién se queda con el boleto olímpico.

Las 'Reinas del Caribe' dominicanas, que la semana pasada se agenciaron su séptima corona consecutiva en Juegos Centroamericanos y del Caribe, son dadas como favoritas para llevarse el billete a Los Ángeles.

El conjunto dominicano chocará contra Costa Rica en su primer partido en el campeonato.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebraron en Santo Domingo y otras ciudades dominicanas del 24 de julio al 8 de agosto y fueron un "éxito completo", puntualizó el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, durante su intervención en el encuentro.

El funcionario atribuyó su valoración al apoyo "incondicional" que brindó a encuentro regional el presidente dominicano, Luis Abinader, quien dispuso de más de 10.000 millones de pesos (unos 166 millones de dólares) para la construcción y reconstrucción de instalaciones.