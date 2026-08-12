Sarah Sjostrom agiganta su leyenda con su decimoctavo oro

"Ni siquiera lo sabía. Es genial. Estoy feliz de estar a este nivel y, por supuesto, otra medalla sienta de maravilla", señaló Sjostrom al concluir la final.

Una prueba en la que Sjostrom, que regresó hace apenas seis meses a la competición tras casi un año apartada de las piscinas para ser madre, volvió a confirmarse como la indiscutible 'reina' de la mariposa.

Tal y como confirman las títulos de campeona continental de los 50 mariposa que alcanzó este miércoles en el Centro Acuático de París al imponerse con un tiempo de 25.05 segundos a la belga Roos Vanotterdijk, segunda con 25.12, y a su compatriota Sara Junevik, que se colgó el bronce con una marca de 25.51 segundos.

Un triunfo que permitió a Sarah Sjostrom contabilizar su medalla número 97 en grandes competiciones internacionales, a tan sólo tres de la mítica centena.

Cifra a la que la escandinava, doble medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos de París, podría acercarse todavía más en estos campeonatos si logra ganar los 50 libre, prueba en la que parte como principal favorita.

Aunque para ello Sjostrom deberá derrotar a la italiana Sara Curtis que demostró que ha llegado a la capital francesa en un excelente momento de forma tras establecer este miércoles un nuevo récord del mundo de los 50 espalda.

Curtis, que firmó un tiempo de 26.63 segundos en las semifinales de la prueba corta de espalda, rebajó en 23 centésimas la anterior plusmarca universal que poseía la australiana Kaylee McKeown desde el año 2023.

Un récord del mundo con el que no pudo adornar su victoria en la final de los 200 espalda el húngaro Hubert Kos, que logró el titulo continental que le faltaba, tras proclamarse campeón olímpico en 2024 en París y del mundo el pasado año en Singapur, con un crono de 1:53.08 minutos.

Muy lejos de los 1:52.30 que el magiar firmó en la semifinales del martes, en las que durante más de 150 metros nadó por debajo del legendario récord del estadounidense Aaron Peirsol, vigente desde 2009 y una de las cinco plusmarcas que todavía sobreviven en la categoría masculina de la era de los 'bañadores mágicos', los trajes de baño de poliuretano hoy prohibidos por la Federación Internacional.

Pero un tiempo suficiente para superar al griego Apostolos Siskos, plata con una marca de 1:53.81 minutos, y al italiano Thomas Ceccon, que completó el podio con un registro de 1:53.96.

Igualmente cumplió con los pronósticos el rumano David Popovici, que encadenó su tercer título consecutivo de campeón europeo de los 100 libre, tras imponerse en París con un crono de 46.56 segundos, nuevo récord de los campeonatos.

Pero Popovici quería más, quería el récord del mundo del chino Zhanle Pan y para ello no pudo encontrar mejor aliado que el ruso Egor Kornev, que completó el primer largo en un tiempo de 22.06 segundos, 22 centésimas por debajo del récord de Pan.

A treinta centésimas pasó David Popovici, segundo con 22.36, que mostró todo el inmenso talento que atesora en los cincuenta metros finales en los que tras superar a Kornev se lanzó a por la plusmarca universal.

Un récord del que el nadador rumano, vigente campeón del mundo de la distancia, se quedó finalmente a 16 centésimas, mientras que sólo cinco le separaron de su propia plusmarca europea.

Tope continental que sí logró mejorar el alemán Johannes Liebmann al imponerse en la final de los 800 libre con un crono de 7:37.59 minutos, 35 centésimas menos que el récord de Europa que el mismo estableció el pasado mes de abril en Estocolmo.

Una plusmarca que permitió a Liebmann afrontar la final de los 800 libre con un cartel de favorito, que el germano justificó tras aventajar en más de tres segundos y medio a su compatriotas Sven Schwarz, plata, y en más de cuatro al húngaro Zalan Sarkany, que se coogó el bronce.