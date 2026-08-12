Simón y “29″ ganan por la sexta fecha de revanchas de Oro del salonismo

Simón Bolívar se impuso por 3 a 1 a Cerro Corá de Lambaré, para iniciare la sexta fecha de revanchas de la Copa de Oro de fútbol de salón. A partir de esta ronda se implementa con buen tino la doble programación, ya que el torneo de la C15 entró en su fase final y se disputa otro día.

Los “libertadores se impusieron a los lambareños en el primer partido de este martes, en cancha de Fomento de Barrio Obrero.

A continuación, 29 de Septiembre, vigente monarca de la Copa de Oro, derrotó por 3 goles contra 2 al Deportivo Primor de Trinidad.

Continuidad de la fecha

Este viernes proseguirá la sexta ronda de vuelta del certamen de salonismo, con encuentros en cancha de Bolívar y Fomento.

20:00 Cancha de Simón Bolívar

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Nuestra Señora de la Asunción Club vs. Independiente de Barrio Obrero;

San Antonio vs. Artemios FC

20:00 Cancha de Fomento de Barrio Obrero

Fomento B.O. vs. Villeta FC;

Deportivo Atenas vs. Atlético La Merced de Ñemby.

Cuadrangular final del C15

El certamen de la categoría para menores de 15 años de fútbol de salón se encuentran en su etapa decisiva.

Son cuatro los clubes que arriban a la instancia final: Deportivo Atenas, Simón Bolívar, Artemios FC y Villeta FC.

Este lunes se disputaron los partidos de la fecha 1, en cancha de Fomento de Barrio Obrero, en jornada de programación doble:

El cuadro trinidense de Simón Bolívar goleó 6-1 al elenco de la ciudad industrial, Villeta FC.

En el otro juego Deportivo Atenas derrotó 5-3 a Artemios FC de Santa Ana.