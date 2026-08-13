Glow Kick representará a Paraguay en el MAS Internacional 2026

Glow Kick Martial Arts volverá a competir en el MAS Internacional 2026. El certamen de Taekwondo será el sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Salón Mediterráneo del Hotel Sibara de la ciudad de Camboriu, Brasil. La academia representará al país por cuarta vez consecutiva después de las ediciones 2023, 2024 y 2025.

La competencia, en la localidad balnearia, reúne a participantes de Argentina, España, Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay. El evento convoca a practicantes del sistema MAS (Martial Arts System), liderado por el Grand Master César Ozuna. La delegación paraguaya estará compuesta por 25 arte marcialistas.

“Presentamos oficialmente al equipo de Glow Kick Martial Arts que representará a nuestra academia en el Mas Internacional 2026. Cada uno lleva consigo el esfuerzo de cada entrenamiento, el apoyo de sus familias y el compromiso de representar a Glow Kick y a nuestro país con honor, respeto y espíritu marcial”, anunció Glow Kick en redes.

Los 25 representantes de Glow Kick en el MAS Internacional 2026