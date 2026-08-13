La italiana Sara Curtis bate su propio récord del mundo de los 50 espalda

Una sensacional actuación que permitió a Curtis, que cumplirá 20 años la próxima semana, rebajar en siete centésimas la plusmarca universal que estableció apenas veinticuatro horas antes con un crono de 26.63.
Registros que permitieron a Curtis, que ya se coronó el pasado mes de diciembre campeona continental de los 50 espalda en piscina corta, alzarse con la victoria con una ventaja de medio segundo sobre la francesa Mary-Ambre Moluh, plata con una marca de 27.06 segundos.
Más lejos concluyó todavía la británica Lauren Cox, medalla de bronce, que toco la pared a 59 centésimas de la nadadora transalpina.