Max English y Amy Hunt imponen su ley en Birmingham

Los asistentes al Alexander Stadium de Birmingham pudieron disfrutar de una jornada de puro atletismo con los ídolos locales, que no defraudaron en su condición de favoritos en algunas de las disciplinas en competición.

Uno de esos protagonistas fue Max English, que en las semifinales ya avisó de sus intenciones batiendo el récord de los campeonatos. Un día después, en la final, no defraudó. Lideró la carrera con autoridad y entre los aplausos de la afición inglesa entró en meta primero con un crono de 1:45.26, por delante del croata Marino Bloudek (1:45.62), que no desfalleció en la última recta ante el empuje del español Mohamed Attaoui (1:45.71), que se llevó el bronce y no pudo repetir la plata continental de hace dos años en Roma.

En la final no tomó la salida uno de los favoritos a las medallas, el británico Max Burgin, que se lesionó en el calentamiento.

Otra carrera vibrante fue la de los 200 metros femeninos, en la que el duelo británico se lo adjudicó Amy Hunt (22.19), que ya había ganado los 100, dejando a la doble campeona continental de la distancia, Dina Asher-Smith, tercera (22.29). Entre las dos, segunda, finalizó la irlandesa Rhasidat Adeleke (22.28), que hizo récord nacional.

En los 3.000 obstáculos la vencedora fue la alemana Gesa Felicitas Krause (9:12.69), que ya tenía los oros continentales de Amsterdam 2016 y Berlín 2018, seguida de la francesa Alice Finot (9:14.24), plata, y la también germana Olivia Gürth (9:15.33), bronce. No tuvo premio otra compatriota suya, Lea Meyer, que fue la que endureció la carrera desde el inicio.

El decatlón se resolvió con la prueba de 1.500 metros y, once meses después de proclamarse campeón del mundo, volvió a subir a lo más alto del podio el alemán Leo Neugebauer con 8.611 puntos, 38 más que su compatriota Niklas Kaul (8.573). El bronce fue para el noruego Sander Skotheim (8.433).

En el lanzamiento de disco masculino la competición fue de altísimo nivel. El mejor fue el checo Kristjan Ceh, que revalidó su corona continental y sumó su segundo título consecutivo con una marca de 72,51 metros, récord de los campeonatos, superando al lituano Mykolas Alekna, campeón en Múnich 2022, que quedó segundo (69,89), y al alemán Henrik Janssen (69,53), bronce.

El sueco Daniel Stahl, triple campeón mundial, se quedó fuera del podio al quedarse en una discreta marca de 68,22 metros.

Las otras dos finales de la cuarta jornada fueron dos femeninas, la del triple salto, que se saldó con victoria de la italiana Dariya Derkach (14,60 metros), y la de la pértiga, con triunfo de la suiza Angelica Moser.

En las semifinales de los 800 metros femeninos no hubo sorpresas y las tres principales favoritas a las medallas, la suiza Audrey Werro, la británica Keely Hodgkinson y la neerlandesa Femke Bol, accedieron a la final.