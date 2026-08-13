Mónica Puig: "Difícil asimilar" que van 10 años del primer oro olímpico de Puerto Rico

"Es difícil asimilar que hayan pasado 10 años desde este día increíble. A veces todavía parece que fue ayer y otras veces es un recuerdo lejano", dijo Puig en una publicación en su cuenta de Instagram junto a varia fotos de aquel momento.

Destacó que "toda" su vida había soñado con ser medallista de oro olímpica y que representar a Puerto Rico el 13 de agosto de 2016 "en el escenario deportivo más grande del mundo significó TODO para mí".

Puig, clasificada en aquel entonces 34 en el mundo, logró la gesta -hasta ese entonces- más sobresaliente que algún deportista puertorriqueño haya obtenido en su historia, al coronarse en la categoría individual del tenis femenino tras derrotar en tres sets a la segunda del escalafón mundial, la alemana Angelique Kerber.

"Las estrellas se alinearon en ese día perfecto y mi sueño más descabellado se hizo realidad. A veces todavía no puedo creerlo y puede parecer una locura decirlo, pero sigue siendo un momento de 'pellízcame, esto no puede ser real'", rememoró Puig en su mensaje de hoy.

Literalmente Puerto Rico se detuvo para ser parte de la historia y hasta ceremonias religiosas, en concreto varias misas católicas, se atrasaron debido a que los propios sacerdotes seguían el encuentro en sus teléfonos celulares.

Incluso, un partido de baloncesto benéfico para un niño puertorriqueño, en el que participó el baloncestista y exolímpico boricua Carlos Arroyo, se detuvo para que todos los participantes y aficionados pudieran ver el duelo Puig-Kerber y posteriormente celebrar el triunfo.

"Todas las historias, todos los momentos, todas las fotos y recuerdos. Simplemente fue la semana más increíble de mi carrera profesional. 10 años han pasado, pero quedará grabado en la historia para siempre. Gracias Puerto Rico, gracias Río, gracias tenis", finalizó Puig su publicación.

Con la medalla de Puig, Puerto Rico sumó en aquel momento ocho preseas olímpicas, siendo la primera en Londres'48, seis de ellas en boxeo, junto con la de bronce de Javier Culson en los 400 metros vallas y la plata del luchador Jaime Espinal, ambas conseguidas en Londres 2012.

La primera presea ganada por un puertorriqueño la consiguió Juan Evangelista Venegas en Londres'48, seguidas de Orlando Maldonado en Montreal'76, Luis Francisco Ortiz y Aristides González en Los Ángeles'84, Aníbal Acevedo en Barcelona'92 y Daniel Santos en Atlanta'96.

No obstante, luego del oro olímpico de Puig, la isla sumó otra presea dorada en Tokio 2020, cuando Jasmine Camacho-Quinn ganó los 100 metros vallas.

Tras esa medalla, Camacho-Quinn añadió un bronce en París 2024, donde también el luchador Sebastián Rico ganó bronce en los 60 kilos.