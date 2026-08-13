Nakashima-Shelton, final estadounidense en Canadá

Ben Shelton, defensor del título, partirá como favorito este jueves ante Brandon Nakashima en la primera final completamente estadounidense en un Masters 1000 de Canadá desde el 2003.

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Aún así, Nakashima dejó una gran impresión en el duelo ganado ante Rafa Jódar por 7-6 (7/3) y 6-4, en el que ambos pugnaban por su primera final de un torneo de esta categoría.

El madrileño, de 19 años, compitió a un nivel inferior del mostrado en las últimas semanas, pero resistió hasta cuatro pelotas de partido en su intento de ser el finalista más precoz en Canadá desde su compatriota e ídolo Rafael Nadal en 2005.

Ante la prensa, Jódar dijo que se lleva “muchas cosas positivas” de Montreal en los preparativos para su primera participación en el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

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En un despegue meteórico, el espigado tenista español comenzó el año fuera del Top-150 de la ATP y se marchará de Montreal situado en el undécimo lugar. Tras llegar a cuartos de Roland Garros y los Masters 1000 de Roma y Madrid, todos en arcilla, Jódar ha confirmado ser también competitivo sobre pista rápida.

Este miércoles buscaba su segunda final de la gira norteamericana en esta superficie tras la del ATP 500 de Washington a principios de mes, donde cayó ante el local Taylor Fritz. La promesa española jugó 10 partidos en los últimos 15 días, pero negó haber pagado el esfuerzo en la semifinal del miércoles. “No se trató de eso. Me sentía bien”, aseguró. Nakashima “jugó los puntos importantes del partido mejor que yo, y esa es una de las razones por las que ganó”.

El norteamericano, más entero físicamente y con un servicio implacable, no concedió una sola pelota de quiebre en el primer set.

Jódar aguantó las seis oportunidades de quiebre que tuvo su rival pero no supo culminar el trabajo en el tiebreak. Nakashima encontró justo después un valioso break con el que encarriló el triunfo en el segundo set.

El campeón sigue en pie

Este jueves, Nakashima pugnará por su primer título Masters 1000 frente a Ben Shelton, que se deshizo del joven estadounidense Learner Tien por 6-2 y 6-3. “Estoy súper contento con el rendimiento. Learner plantea muchos problemas para mi juego. Es un desafío a superar”, dijo Shelton sobre Tien, que lo había derrotado en sus dos encuentros previos.

El zurdo de Atlanta, pareja de la estrella del fútbol Trinity Rodman, buscará su cuarto título de esta temporada en un evento que quedó completamente abierto con las bajas de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

El italiano y el español, los dos jefes del circuito, se ausentaron por lesiones de las que tratan de recuperarse a tiempo para el US Open. Djokovic, por su parte, se decantó por participar en el Masters 1000 de Cincinnati, que se inicia el jueves, solapándose con la final en Montreal y del WTA 1000 femenino en Toronto.