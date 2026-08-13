Simposio de Agencia Mundial Antidopaje reúne en Lima a autoridades y expertos de América

La cita se llevará a cabo hasta este viernes en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), con el objetivo de analizar los principales cambios y requerimientos que entrarán en vigencia con el Código Mundial Antidopaje 2027, informó el Comité Olímpico Peruano (COP) en un comunicado.

Los organizadores añadieron que también se busca "compartir experiencias, fortalecer capacidades y promover alianzas entre las organizaciones deportivas y antidopaje de la región".

Durante la ceremonia de apertura, el presidente del COP, Renzo Manyari, destacó la importancia del encuentro "para el fortalecimiento del deporte limpio" en la región.

"La lucha contra el dopaje es un compromiso de toda la sociedad, porque representa la defensa de la ética, la transparencia y el juego limpio. Para el Comité Olímpico Peruano es un honor recibir en Lima a quienes trabajan por un deporte limpio e íntegro", agregó.

En la ceremonia también participaron el director general y el director de asuntos jurídicos de la AMA (su sigla en inglés es WADA), Olivier Niggli y Julien Sieveking, respectivamente; el gerente general del Instituto Peruano del Deporte (IPD), César Legrand; la presidenta del Comité Paralímpico Peruano, Luisa Villar; y la presidenta de la Autoridad Brasileña de Control de Dopaje, Adriana Taboza.

El simposio reúne a autoridades, especialistas, representantes de organizaciones antidopaje, comités olímpicos, federaciones deportivas, deportistas y funcionarios de países de América.

El desarrollo de esta cita en Lima "reafirma el compromiso de Perú con el deporte limpio y adquiere especial relevancia en el camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, próximos grandes eventos deportivos que tendrá el país", resaltó el COP.