El partido del 'Campo de los sueños' MLB regresa en 2027 con Reales como local ante Boston

Ya se anunció de parte de la MLB y Universal Pictures que los Reales de Kansas City y los Medias Rojas de Boston protagonizarán la cuarta edición del 'Campo de los Sueños' en un partido que se programa disputar el 12 de agosto de 2027, con una cobertura "exclusiva" de NBC Sports.

Los Reales jugarán ese encuentro de local y será el inicio de una serie con Boston que seguirá el 14 de agosto en el Kauffman Stadium en Kansas City, Missouri.

En la organización de los Medias Rojas han señalado que saltar al terreno de juego en Iowa será algo "increíblemente especial", según la MLB.

En la tercera edición del partido de la MLB en el 'Campo de los Sueños' disputada el jueves, los Filis vencieron por 7-1 a los Mellizos con sólida labor del lanzador Aaron Nola y la fuerza en el bateo de Kyle Schwarber con 2 jonrones y 3 carreras impulsadas.

Con esta victoria, los Filis aventajan de momento por medio juego a los Diamondbacks en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

En el duelo, retransmitido por la plataforma Netflix, Filis y Mellizos lucieron uniformes especiales inspirados en épocas anteriores de sus respectivas franquicias.

Este encuentro convirtió nuevamente al pequeño campo entre los maizales en uno de los grandes escenarios deportivos de Estados Unidos.

El campo se encuentra junto a la granja de Iowa donde se rodó 'El campo de los sueños' (1989), película que cuenta la historia de un granjero (Kevin Costner) que, tras escuchar una misteriosa voz que decía "Si lo construyes, él vendrá", levanta un campo de béisbol en sus tierras, que a la postre y según datos históricos, de ahí nacen los Medias Blancas de Chicago.

La historia de las Grandes Ligas en este campo comenzó en 2021, cuando los Medias Blancas de Chicago derrotaron por 9-8 a los Yanquis de Nueva York en un partido que terminó con un jonrón de Tim Anderson en la novena entrada.

Un año después, los Cachorros Chicago vencieron 4-2 a los Rojos de Cincinnati en la segunda edición del encuentro, antes de que las Grandes Ligas interrumpieran el evento durante cuatro temporadas debido a trabajos de renovación en el recinto.