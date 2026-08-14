Este sábado arranca Panamericano histórico de Squash en Asunción

La competencia reunirá a los mejores exponentes del continente y tendrá además una relevancia especial dentro del calendario internacional, al formar parte del camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, donde el squash hará su debut en el programa olímpico.

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Paraguay afrontará el desafío en condición de local con una delegación de ocho jugadores, que buscarán aprovechar el conocimiento de las instalaciones y el respaldo del público para competir ante los principales exponentes de América.

El equipo paraguayo está integrado por Fiorella Gatti, Luján Palacios, Belén Saavedra, Nicole Krauch, Francesco Marcantonio, Damián Casarino, Andrés Acosta y André L’heureux.

Entre las principales figuras de la delegación se encuentra Fiorella Gatti, una de las referentes del squash paraguayo y con experiencia internacional. La atleta buscará trasladar ese recorrido al torneo continental y convertirse en una de las cartas nacionales para luchar por posiciones de privilegio.

En la rama masculina, Damián Casarino aparece como otro de los nombres destacados del seleccionado nacional, acompañado por Francesco Marcantonio, Andrés Acosta y André L’heureux. En femenino, además de Gatti, estarán Luján Palacios, Belén Saavedra y Nicole Krauch.

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Preparación en casa

El plantel paraguayo viene desarrollando una preparación especial para llegar en las mejores condiciones al certamen. Los atletas fueron sometidos a evaluaciones fisiológicas y controles de fatiga en el Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte (CCAD) del Comité Olímpico Paraguayo, como parte del seguimiento previo a la competencia.

El trabajo apunta no solamente al rendimiento físico, sino también a controlar las cargas de entrenamiento y optimizar la recuperación de los jugadores antes de afrontar un torneo de alta exigencia.

La conducción técnica estará a cargo de Esteban Casarino y Luke Butterworth, entrenador inglés que forma parte del proceso de preparación del seleccionado paraguayo. Ambos tendrán la responsabilidad de acompañar a los jugadores durante las diferentes jornadas de competencia.

Un torneo de gran importancia

El Panamericano Senior tendrá un atractivo adicional por el nivel de los participantes y por la importancia que adquiere dentro del calendario continental. La presencia de 20 países convertirá a Asunción en el punto de encuentro de los principales jugadores de squash de América.

Para Paraguay, además de representar la posibilidad de luchar por medallas en casa, será una oportunidad para medir el crecimiento de sus atletas frente a rivales de primer nivel.

El certamen llega en un momento particularmente importante para la disciplina. El squash busca consolidar su presencia en el alto rendimiento continental y encara un nuevo ciclo con dos grandes objetivos en el horizonte: los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con una delegación renovada, figuras de experiencia y el respaldo de la localía, Paraguay buscará ser protagonista en un Panamericano que pondrá nuevamente a Asunción en el centro de la escena del squash continental.