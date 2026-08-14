Paraguay va contra Brasil por el pase a la final de la Copa América Sub 17

Los albirrojos Sub 17 intentarán llegar a la final como anfitrión del futsal regional, enfrentando a Brasil, que fue primero en el Grupo B del torneo.

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En la otra semifinal, Venezuela, que doblegó a los paraguayos 4-3 este jueves quedando en la cima del Grupo A, jugará contra Argentina que perdió el duelo sudamericano contra Brasil por 2-0, instalándose los brasileños a la vanguardia en la fase serial.

En otros resultados de la quinta fecha, Ecuador igualó 2-2 contra Bolivia, y lo mismo sucedió entre Uruguay y Chile, con idéntico marcador.

* Posiciones. Grupo A: Venezuela 10 puntos, Paraguay 7, Uruguay 3, Colombia 3 y Chile 2.

Grupo B: Brasil 12 puntos, Argentina 9, Ecuador 4, Perú 3 y Bolivia 1.

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Programación de este sábado

11:00 Chile vs. Bolivia - 9° y 10° puestos

13:30 Colombia vs. Perú - 7° y 8° puestos

16:00 Brasil vs. Paraguay - semifinal 1

19:00 Venezuela vs. Argentina - semifinal 2

Este domingo se cumplirá la última jornada, con los partidos por el 5°, 3° y la gran final:

11:30 Uruguay vs. Ecuador - 5° y 6° puestos

14:00 Perdedores de las semifinales - 3° y 4° puestos

17:00 Ganadores de las semifinales - Campeón y vicecampeón.

Sub 20 en Venezuela

Los Sub 20 también tendrán su Copa América, en este caso será en Venezuela, desde fines de septiembre próximo.

Nuevamente cartón lleno en el país petrolero, con las 10 selecciones sudamericanas que disputarán el torneo para menores de 20 años.

El fixture de la competencia se conocerá en estos días, pero los grupos ya están conformados:

Grupo A

Venezuela

Colombia

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Grupo B

Argentina

Brasil

Perú

Ecuador

Chile