Paraguay golea a Chile y se mete entre los semifinalistas de la Copa América U17

La Albirroja está entre las cuatro mejores de la cuarta edición de la Copa América Sub 17 de futsal que se juega en nuestro país. Este miércoles se impuso por 4 goles contra 1 al combinado trasandino y este jueves cierra la fase de grupos enfrentando a Venezuela.

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El cotejo de los paraguayos y chilenos fue parejo en la primera mitad, y recién en la complementaria la escuadra albirroja estiró ventaja.

Chile 1-4 Paraguay

Estadio: Complejo Suma. Primer árbitro: Jhon Prudencio (PER). Segundo árbitro: Jorge Peñafel (PER). Tercer árbitro: Boris Sánchez (ECU). Cuarto árbitro: Guilherme Schwinden (BRA). Cronometrista: Eduardo Silva (ARG). Delegado CONMEBOL: Ernesto Braun (VEN).

Chile 1: Martín Rodríguez; Martín Águila, Jasón González, Giovanni Gallardo y Vicente Sáez. Alternaron: Fernando Muñoz; Tomás González, Ricardo Dulce, Matías Gajardo, Fernando Cofre, Vicente Castro, Matías Espinoza y Agustín Gaete. DT: José Cabral.

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Paraguay 4: Antonio Acuña; Octavio Cáceres, Oliver Sandoval, Fabricio Giménez y Julio César Cáceres. Alternaron: Rafael Krutzmann; Mauro Mora, Rodrigo Castillo, Alex Cardozo, Agustín Barreto, Giulianno Tessaro, Derlis Mora, Mathías Acosta y Álvaro Valdez. DT: Manuel Aquino.

Goles: Chile: Matías Gajardo (1T). Paraguay: Oliver Sandoval (1T), Octavio Cáceres (2T), Mathias Acosta (2T), Julio César Cáceres (2T).

Amonestados: Chile: Tomás González (2T), Vicente Sáez (2T). Paraguay: Giulianno Tessaro (2T).

Otros resultados

En el otro compromiso por el Grupo A, Venezuela derrotó 2-0 a Colombia y aseguró su pase a la semifinal.

En los otros partidos, Brasil se impuso a Perú por abultado 9-0, mientras Argentina también doblegó por abultado 6-1 a Bolivia.

Programa del jueves

La programación de partidos para esta última fecha de la fase de grupos:

Jueves 13 de agosto

Grupo A

11:30 Bolivia vs. Ecuador

14:00 Argentina vs. Brasil

Libre: Perú.

Grupo B

16:30 Chile vs. Uruguay

19:00 Paraguay vs. Venezuela

Libre: Colombia.