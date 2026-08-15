Andy Díaz y Andreas Almgren vuelan al oro sobre el foso y la pista

Sin el español Jordan Díaz, campeón olímpico en París y ganador del oro continental hace dos años también en Roma, que no ha competido en Birmingham por lesión, la pelea por el triunfo se preveía cosa de dos atletas, ambos de origen cubano.

Ese duelo reñido no fue tal porque en el segundo salto Andy Díaz, doble campeón del mundo de pista cubierta, alcanzó los 18,15 metros, récord nacional italiano y cuarto lugar de la lista mundial de todos los tiempos. De esa cifra se quedó muy lejos Pedro Pichardo, campeón europeo en Múnich 2022 y subcampeón en Roma 2024, que solo llegó hasta los 17,76. El bronce fue para el italiano Andrea Dallavalle con 17,37.

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Andreas Almgren, medallista mundial de bronce en Tokio 2025, que se llevó el oro en los 10.000 metros con un crono de 27:23.44, récord de los campeonatos, tras una carrera memorable en la que hizo marca personal y, tras cubrir el primer kilómetros en solo 3:16.9, se marchó en solitario aumentando el ritmo sin que nadie pudiese seguir su estela.

En el podio lo acompañaron el suizo Dominic Lobalu (27:42.67), plata, y el francés Jimmy Gressier (28:07.90), que llegó al esprint ante el acecho del italiano Yemaneberhan Crippa (28:08.56), campeón continental de la distancia en Múnich 2022.

Los 400 metros tuvieron un altísimo nivel con la victoria de la joven noruega Henriette Jagger con 49.04, récord nacional, y que hace unos días también celebró otro con el relevo 4x400 mixto.

La plata fue para la polaca Natalia Bukowiecka con 50.04 y el bronce para la neerlandesa Lieke Klaver, campeona europea de pista cubierta en 2025, con 50.15.

En los 1.500 masculinos, la prueba reina del mediofondo, el neerlandés Stefan Nillessen remontó con fuerza en los últimos cien metros para llevarse el triunfo (3:35.70), por delante del sueco Samuel Pihlström (3:36.16), plata, y el irlandés Andrew Coscoran (3:36.24), bronce, dejando al tridente británico formado por Jake Heyward, Arlo Ludewick y Jake Wightman sin premio como cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

El heptatlón se resolvió con la final de 800 metros y con la victoria general de la irlandesa Kate O'Connor con 6.751 puntos, récord nacional, seguida de las neerlandesas Emma Oosterwegel (6.713), plata, y Sofie Dokter (6.664), bronce.

En la jabalina masculina el gran dominador fue el alemán Julian Weber, que llegó hasta los 90,40 metros, récord del campeonato, para sumar su segundo oro continental, mientras que el concurso de altura femenino fue para la gran favorita, la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, que superó el listón en 1,97 para lograr su tercer metal dorado continental.

La jornada se cerró con los dos relevos del 4x100, ambos ganados, tanto en categoría masculina como femenina por los equipos de Gran Bretaña.

En la sesión matutina la marcha se resolvió con la victoria de los españoles María Pérez y Paul McGrath en la distancia de medio maratón y de los italianos Massimo Stano y Sofía Fiorini en maratón.