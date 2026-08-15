Colombiana Arango derrota a Venus Williams en Cincinnati

Emiliana Arango, #95 del ránking mundial, zanjó el choque por un doble 6-2 en solo 66 minutos de juego bajo un potente sol en Cincinnati (estado de Ohio).

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Venus Williams, de 46 años, ya cayó en las últimas semanas en sus estrenos del WTA 500 de Washington y el WTA 1000 de Toronto y cuenta por derrotas sus 11 partidos jugados esta temporada en individuales.

La ganadora de siete títulos de Grand Slam tiene previsto regresar a la cancha de Cincinnati para competir en los dobles femeninos en un reencuentro con su hermana Serena Williams, quien salió recientemente de su retiro.

Las Williams, que han ganado 14 trofeos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, no compiten juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Frente a Arango, 21 años más joven, Williams no pudo imponer su poderoso saque y se condenó con un total de 40 errores no forzados, por 9 de la colombiana.

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“Se sintió tan surrealista. Cuando salió el sorteo pensé que era tan emocionante tener esta oportunidad”, declaró Arango, quien no había nacido cuando Williams alzó su primer trofeo de Grand Slam en 2000 en Wimbledon.

“De niña siempre la veía en la televisión, y ahora poder jugar contra ella es realmente una locura”, recordó.

Arango, que venció a la argentina Nadia Podoroska en la fase de clasificación, chocará en segunda ronda con la estrella polaca Iga Swiatek, flamante campeona el jueves del WTA 1000 de Toronto.

Swiatek, como el resto de las cabeza de serie, está exenta de disputar la ronda inicial del último gran torneo antes del Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

En otro de los cruces de primera ronda, la española Jessica Bouzas superó a la húngara Anna Bondar por 6-3 y 7-6 (7/5) y se medirá en la siguiente fase a la checa Katerina Siniakova.