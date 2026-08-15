Australia vapulea a Japón antes de medirse a Argentina

Es la segunda victoria seguida de Australia bajo la dirección técnica de Les Kiss tras haber ganado también a los japoneses la semana pasada en Osaka, aunque por un ajustado 35-32.

Taniela Tupou, pilar del Racing 92 francés, fue uno de los protagonistas del choque, con dos ensayos, mientras que Massimo de Lutiis, el jugador número 1.000 convocado para los 'Wallabies', celebró su estreno con otra marca.

Japón resistió bien durante la primera parte. De hecho solamente se llegó al descanso con cuatro puntos de ventaja para Australia (21-17), pero en el segundo periodo los asiáticos no pudieron resistir el poderío de los oceánicos.