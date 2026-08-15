Dani Vallejo afronta otro reto en Cincinnati

Después de su categórica victoria del viernes en dos mangas sobre el Kyrian Jacquet, Adolfo Daniel Vallejo (22 años) afronta un reto más duro contra Valentín Vacherot, en duelo correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, marcado para las 14:00 aproximadamente (hora paraguaya), en la pista 8.

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Contra Jacquet, el compatriota se impuso por 6-2 y 6-4, en 2 horas con 38 minutos, con 7 aces y 3 dobles faltas.

Vacherot ocupa el puesto 19 de la clasificación mundial. El pasado 4 de mayo alcanzó su mejor ránking, al llegar a 16. El deportista de Mónaco, de 27 años, registra la obtención de un solo título ATP de su carrera, nada menos que el de Masters 1000 de Shanghái. Además posee cuatro coronas del circuito Challenger, que comparando con el fútbol sería el ascenso.

Vallejo es 63 del mundo, la mejor escalafón de su ascendente carrera. Cuenta con cinco trofeos de campeón Challenger, obtenidos en São Leopoldo, Curitiba (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Itajaí (Brasil) y Concepción (Chile), todos en tierra batida.

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El Masters 1000 de Cincinnati se desarrolla sobre la superficie de cancha dura (cemento, al aire libre), en el Lindner Family Tennis Center, complejo ubicado en Mason, en las afueras de Cincinnati, en el estado de Ohio.

El vencedor del duelo entre Vallejo y Vacherot lidiará en tercera ronda con el ganador del match entre el estadounidense Tommy Paul y el polaco Hubert Hurkacz.

El año de Dani a nivel ATP comprende 11 victorias y 9 derrotas, con cerca de 600.000 dólares en premios.