Atención: estas son las calles que estarán cerradas este sábado en Asunción por los festejos

La Municipalidad de Asunción anunció una serie de cierres temporales de calles y avenidas para este sábado 15 de agosto, en el marco de las actividades previstas por el aniversario 489° de la fundación de la capital.

Los bloqueos se realizarán en distintos horarios y sectores de la ciudad debido al desfile militar, el Palma Vy’a y otras actividades del AsuFest. Los automovilistas deberán tener en cuenta los desvíos para evitar inconvenientes.

Estos son los principales puntos y horarios establecidos para la jornada.

Lea más: Vertederos se multiplicaron nuevamente en Asunción este 14 de agosto, un día antes del 489° aniversario de fundación de Asunción.

Costanera cerrada desde las 06:00

Desde las 06:00, la avenida José Asunción Flores, conocida como la Costanera Norte, permanecerá clausurada debido al desfile militar previsto por los festejos.

El cierre afectará la circulación en el sector durante el desarrollo de la actividad. Se recomienda a los conductores evitar la zona y optar por recorridos alternativos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Palma tendrá bloqueos durante casi todo el día

Uno de los principales puntos de concentración será la calle Palma, donde se desarrollará el Palma Vy’a. El bloqueo comenzará a las 07:00 y se extenderá hasta las 02:00 del domingo.

La calle Palma estará cerrada entre 15 de Agosto y O’Leary, . Además, desde las 07:00 se prevén bloqueos desde 14 de Mayo hasta México, con interrupciones en todas las intersecciones de ese tramo.

El despliegue afectará especialmente al tránsito en el microcentro capitalino, por lo que se recomienda a los conductores planificar con anticipación sus recorridos.

Estrella y Costanera Norte también tendrán cierres

La calle Estella permanecerá bloqueada de 09:00 a 13:00, en el tramo comprendido entre 14 de Mayo y Paraguarí.

En tanto, desde las 17:00 hasta la 1:00 del domingo, se cerrará nuevamente un tramo de la avenida José Asunción Flores, correspondiente a la Costanera Norte. El bloqueo será desde la avenida General Santos hasta Río Ypané.

Calles y horarios de cierre

06:00: avenida José Asunción Flores (Costanera norte), por el desfile militar.

07:00 a 02:00 del domingo: calle Palma, entre 15 de Agosto y O’Leary, por el Palma Vy’a.

Desde las 07:00: calle Palma, entre 14 de Mayo y México, con bloqueos en las intersecciones.

09:00 a 13:00: calle Estella, entre 14 de Mayo y Paraguarí.

17:00 a 01:00 del domingo: avenida José Asunción Flores (Costanera Norte), desde General Santos hasta Río Ypané.

Los cierres forman parte del operativo dispuesto para acompañar las actividades por los 489 años de la fundación de Asunción. La jornada tendrá una importante concentración de personas en el Centro Histórico y la Costanera, por lo que se prevé un impacto significativo en la circulación vehicular.