El NSN abandona la Volta a Portugal tras el fallecimiento de Finlay Tarling

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el conjunto con sede en Suiza -anteriormente denominado Israel Cycling Academy- informó de que se retira de la competición de Portugal, pero aclaró que, "con el pleno apoyo de los padres" de Tarling, el equipo principal seguirá compitiendo en la Vuelta a la República Checa y en la Arctic Race de Noruega.

"Seguiremos llevando a Fin en nuestros corazones mientras corremos en su honor, haciendo lo que más le gustaba. Queremos dar las gracias a toda la comunidad ciclista y más allá por el increíble apoyo en estos momentos difíciles", concluyó el NSN Cycling Team, patrocinado por la empresa de deportes y entretenimiento del exfutbolista español Andrés Iniesta.

Finlay Tarling falleció este viernes a los 19 años durante la octava etapa de la Volta a Portugal a causa de una colisión con un vehículo ligero, informó la Guardia Nacional Republicana (GNR, similar a la Guardia Civil española) portuguesa, que ahora investiga las causas del accidente.