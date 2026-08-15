La española María Pérez, campeona de Europa de marcha por segunda vez

La granadina, después de la exigencia de los últimos años, decidió tomarse este 2026 de forma más calmada, casi como de transición, para competir menos y bajar el ritmo, pensando en el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 antes de hacer un parón para ser madre y cumplir otros objetivos personales.

De esta forma, hasta Birmingham, María Pérez llegó a la ciudad inglesa con sólo dos carreras en sus piernas: una, el Gran Premio de Cantones, en A Coruña (noroeste de España), en el que fue tercera; y la segunda en el Campeonato de España, en Málaga (sur de España), que ganó con solvencia.

El circuito de medio maratón tuvo su salida y meta en Victoria Square, en el corazón de Birmingham, con un trazado por calles estrechas con un giro de 180 grados, cuatro curvas de 90 y solo once metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo del recorrido.

La pupila de Jacinto Garzón, muy segura desde el principio, quiso liderar la carrera desde el disparo de salida y consiguió su objetivo porque imprimió un ritmo muy fuerte que sólo fue capaz de seguir en los primeros kilómetros su amiga y compañera de entrenamientos en Font Romeu y Livigno, la italiana Antonella Palmisano, que acabaría siendo quinta.

En ese momento, la granadina, sin aflojar su ritmo, se quedó sola. Palmisano desfalleció, el resto iba muy por detrás, y ella comenzó a abrir brecha sin oposición y supo aguantar hasta el final llegando a meta en solitario hasta el punto de poder disfrutar de la victoria frenando el ritmo y tomando una bandera española para celebrar el triunfo en esos últimos metros.

Segunda quedó la italiana Alexandrina Mihai con un crono de 1h31:04 y tercera fue la ucraniana Lyudmila Olyanovska con 1h31:07, récord nacional.

"Estoy feliz. No esperaba hacer esta marca. Las condiciones eran buenas de temperatura pero el circuito era duro, con subidas y bajadas, y también estrecho. No ha sido fácil pero hemos podido salvarlo de la mejor manera", dijo a Televisión Española (TVE) María Pérez, que aseguró que "otra vez la marcha salva al atletismo español y se merece un respeto".

Con esta victoria en Birmingham, María Pérez amplía un palmarés de leyenda que incluye cuatro oros mundiales y dos europeos a nivel individual, dos oros continentales por equipos, un oro y una plata olímpica y un premio como atleta del año en 2025 otorgado por World Athletics.