Vuelta del Racing a la élite ante un Villarreal de 'Champions' y com Íñigo en el banquillo

Así lo manifestó el técnico verdiblanco, José Alberto López, en la previa del encuentro, en la que aseguró que el equipo no va a "renunciar a sus principios y estilo de juego", pese a ser consciente de las exigencias que la competición les impondrá durante este curso.

El primer escollo será el Villarreal, un equipo de Liga de Campeones y que afronta la nueva temporada con Íñigo Pérez, técnico que llevó al Rayo Vallecano a la primera final europea de su historia, y una plantilla llena de jugadores internacionales.

Curiosamente el último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar la temporada pasada en Copa del Rey, y en aquella ocasión el Racing se impuso 2-1 en El Sardinero, con dos tantos de Juan Carlos Arana que dieron el pase a la siguiente ronda al conjunto cántabro.

En cuanto al primer once que presente el equipo santanderino, las principales novedades respecto a la temporada pasada pueden ser el recién llegado Agirrezabala, en la portería, y Sergio Canales en la media punta.

El resto, mientras el colombiano Gustavo Puerta y Salinas continúen en la plantilla, y a falta de las incorporaciones que se esperan cerrar antes del cierre de mercado, será una alineación titular muy reconocible para la afición del Racing.

Una afición que volverá a responder una vez más para apoyar a su equipo y se espera una gran entrada en El Sardinero, que estará casi lleno tras agotarse todas las entradas a la venta.

El Villarreal, por su parte, inicia en este primer choque liguero la etapa de Íñigo Pérez en su banquillo.

Avalado por su paso por el Rayo, el navarro hereda un equipo que firmó un brillante tercer puesto en LaLiga la pasada campaña pero que, en cambio, tuvo un decepcionante regreso a la Liga de Campeones y sufrió otro descalabro copero.

Compaginar las tres competiciones será el principal reto del equipo esta campaña y para tener margen de error cuando arranquen las otras dos, el Villarreal quiere empezar a sumar puntos ligueros e instalarse en la zona alta de la tabla.

A falta de dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes, el Villarreal ha recuperado a los cedidos Carlos Romero e Ilias Akhomach y ha fichado el veterano portero Péter Gulácsi. Además, han subido a la primera plantilla Carlos Maciá y Alassane Diata.

Íñigo Pérez tiene a toda su plantilla disponible después de una pretemporada ascendente. Las incógnitas en el once están en la portería, tras las dudas que ha dejado Luiz Júnior y la solvente carrera de Gulácsi, y en el ataque en el que Ayoze Pérez, Mikautadze y Gerard Moreno lucharan por los dos huecos.

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Facu, Salinas; Puerta; Andrés Martín, Canales, Maguette, Íñigo Vicente; Villalibre.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Foyth, Veiga, Romero; Gueye, Comesaña, Pepe, Moleiro; Ayoze y Mikautadze o Gerard Moreno.

Campo: Campos de Sport de El Sardinero, en Santander.