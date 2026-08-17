El interés por el deporte femenino se dispara en EE.UU. con más de 120 millones de fans

Este crecimiento fue evidente en el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos recopilados por la empresa de medición de audiencias Nielsen, que indicó que los estadounidenses consumieron 467,67 millones de horas de deportes femeninos, un 18 % más que durante el mismo periodo de 2025.

"Los deportes femeninos han dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una importante fuerza cultural y económica en Estados Unidos", reveló el informe.

Entre los eventos más seguidos destacan la WNBA, la liga profesional de 3x3 Unrivaled, los partidos de hockey hielo femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y el torneo de baloncesto universitario femenino de la NCAA.

El aumento de las audiencias atrajo mayores patrocinios para las principales ligas. La WNBA registró un aumento del 71 %, la NWSL un incremento del 82 % y la LPGA un crecimiento del 51 %.

Además, seis de cada diez aficionados a los deportes femeninos aseguró haber cambiado las marcas que compra debido a los valores o acciones de una empresa, según Nielsen.

De las 122,5 millones de personas interesadas en estas disciplinas, el 52,8 % son mujeres, que también están contribuyendo a impulsar el deporte masculino.

Entre 2024 y 2026, la audiencia femenina creció un 55 % en la NBA y un 44 % en la NHL.

Estos registros llegan en un momento capital para el deporte femenino gracias a la expansión de algunos de sus principales torneos, como la WNBA -que creció de 13 a 15 equipos este año- o la creación de Unrivaled el año pasado por las estrellas de la WNBA Napheesa Collier y Breanna Stewart, que han atraído grandes fondos de capital privado e inversores célebres.

Además, la WNBA y la NWSL firmaron recientemente acuerdos multianuales de televisión por miles de millones de dólares con plataformas como Disney, Amazon Prime y ESPN.