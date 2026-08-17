El LIV adelanta la final por equipos a este fin de semana y cancela su último torneo

Lo hizo en el medio de las dudas sobre el futuro del LIV, después de que el fundo saudí PIF anunciara en abril que dejará de apoyar económicamente este circuito.

"Al terminar la temporada ahora, podemos destinar todos nuestros recursos a lo que viene y mantener el rigor operativo que exige esta transición. Estamos reinventando LIV Golf como una liga fundamentalmente nueva, propiedad de los jugadores y sustentada en un modelo de negocio sostenible, con una experiencia renovada para los aficionados, diseñada para los mercados donde el golf está creciendo más rápido en todo el mundo y respaldada por socios de primer nivel", afirmó el consejero delegado del LIV, Scott O'Neil.

"El golf profesional está hoy más unido que en cualquier momento desde nuestro lanzamiento, lo que crea una oportunidad real para hacer crecer este deporte juntos. Indianápolis será un cierre adecuado para la liga tal como la han conocido los aficionados y, al mismo tiempo, el punto de partida de lo que creemos que puede llegar a ser", prosiguió.

"Mientras nos concentramos en cerrar la temporada con fuerza y construir el próximo capítulo de LIV Golf, llevaremos la energía y el entusiasmo que nos han demostrado nuestros aficionados hacia lo que viene. El camino por delante es posible gracias a las personas que respaldan esta liga: nuestros aficionados, jugadores, caddies, empleados, socios y patrocinadores", concluyó.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí confirmó en abril que dejará de financiar a LIV Golf a partir de la próxima temporada al asegurar que "la importante inversión que requiere a largo plazo ya no se ajusta a la fase actual de su estrategia".

El PIF, el grupo inversor del régimen saudí, subrayó en un comunicado que su decisión de retirar los recursos al circuito de golf "se ha tomado considerando sus prioridades de inversión y la dinámica macroeconómica actual".