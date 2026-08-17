Iga Swiatek avanza a octavos en Cincinnati

Campeona en Toronto la semana pasada, tras vencer a la kazaja Elena Rybakina en la final, Iga Swiatek se impuso sobre María Sakkari por 4-6, 6-1 y 6-1 en casi dos horas de juego.

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La monarca defensora tuvo un paso muy enredado en el primer set, en el que salvó cinco puntos de quiebre pero acabó por sucumbir ante una Sakkari, #32 del escalafón WTA, que la liquidó con cinco aces.

En la segunda y tercera mangas recompuso el camino y avasalló a su adversaria, quien nunca había superado los cuartos de final en el certamen preparatorio para el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

“Quise empezar a presionarla para que ella no tuviera demasiadas oportunidades. Estoy feliz de que en el segundo set me puse a trabajar y jugué un poco mejor porque ella empezó a cometer errores”, dijo la vencedora. “Supe que el momento había cambiado un poco y que era el momento de presionarla”, agregó.

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Swiatek, actual #5 del ránking mundial, luchará con una rival francesa por un puesto en la ronda de las ocho mejores: Diane Parry o Lois Boisson.