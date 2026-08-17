La Ponferradina cede al brasileño Lian dos Santos al Os Belenenses portugués

El jugador recaló la pasada campaña en la Deportiva procedente del Gremio FBPA de Porto Alegre, tras formarse en la SE Matonense y Barretos EC, para unirse en 2022 al Gremio, uno de los clubes históricos del fútbol brasileño, con el que compitió en la liga sub-20, llegando a debutar con el primer equipo.

Tras no entrar en los planes del técnico Fernando Estévez, ni posteriormente a su sucesos en el banquillo, Mehdi Nafti, fue cedido en el mercado invernal en el UD Badabás de la Tercera RFEF gallega, donde una lesión le impidió tener continuidad.

Ahora, la Ponferradina ha buscado una nueva cesión del joven jugador de Río de Janeiro, con el que concluiría, en principio, su vinculación al finalizar la próxima temporada tras su nueva experiencia en el Os Belenenses de la tercera categoría lusa.