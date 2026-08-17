Martes, 18 de agosto de 2026

. Además, previas del segundo día de la tanda de partidos de vuelta de los octavos de final: Cerro Porteño (PAR)- Palmeiras (BRA) y Coquimbo Unido (CHI)-Platense (ARG) desde las 22.00 GMT; así como Flamengo (BRA)-Cruzeiro (BRA) desde las 00.30 GMT del jueves.

Asunción/Sao Paulo. Comentarios de los dos primeros partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Recoleta (PAR)-Boca Juniors (ARG) desde las 22.00 GMT y São Paulo (BRA)-Bolívar (BOL) a partir de las 00.30 GMT del miércoles.

. Además, últimos preparativos para los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Atlético Mineiro (BRA)-Bragantino (BRA) A LAS 22.00 GMT y Montevideo City Torque (URU)-Tigre (ARG) desde las 00.30 GMT. A esa misma hora se jugará el primer choque de la misma fase entre Independiente Santa Fe (COL) y River Plate (ARG).

Madrid. El 19 de agosto de 2001, hace 25 años, Zinedine Zidane debutaba con el Real Madrid. Tenía 29 años, un Mundial, una Eurocopa, un Balón de Oro y tres títulos de la Serie A. El galáctico francés inició un idilio con el club blanco que le llevó, más de una década después, a convertirse en el entrenador de las tres Ligas de Campeones consecutivas.

Redacción deportes. El alemán Alexander Zverev, tercer jugador del mundo, se enfrenta al francés Terence Atmane en una jornada de martes en la que también juegan sus partidos otros aspirantes al título en el torneo de Cincinnati como el canadiense Felix Auger-Aliassime, el estadounidense Taylor Fritz o los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev

Redacción Deportes. Carlos Beltrán, Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Edgar Martínez, Franciso Lindor, José 'Cheo' Cruz, Carlos Delgado, Carlos Correa y Bernie Williams… ¿Quién falta en esta lista de históricos peloteros puertorriqueños que han dejado profundas huellas en las Grandes Ligas? Indiscutiblemente, el primero del 'top ten' boricua, Roberto Clemente, el primer latino en el Salón de la Fama (1973), quien un 18 de agosto de hace 92 años nació en Carolina. Por Luis Alejandro Amaya (Texto)

- Segunda jornada del Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino de Guadalajara, con los partidos Sudán del Sur-Argentina y Nueva Zelanda-Brasil. (FOTO)

- Memorias de la pelota. Carlos Beltrán, Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Edgar Martínez, Franciso Lindor, José 'Cheo' Cruz, Carlos Delgado, Carlos Correa y Bernie Williams… ¿Quién falta en esta lista de históricos peloteros puertorriqueños que han dejado profundas huellas en las Grandes Ligas? Indiscutiblemente, el primero del 'top ten' boricua, Roberto Clemente, el primer latino en el Salón de la Fama (1973), quien un 18 de agosto de hace 92 años nació en Carolina. Por Luis Alejandro Amaya

- Tour del Limousin, en Francia (hasta 21).

- Este miércoles se cumplen 25 años del debut oficial del francés Zinedine Zidane con la camiseta del Real Madrid en la ida de la Supercopa de España ante el Zaragoza en La Romareda.

- Liga de Campeones. Play offs. Ida. Dinamo Zagreb-Viking, Fenerbahce-Lyon y Levski-AEK

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Octavos. Ida. Deportes Tolima-Independiente del Valle.

. Octavos, vuelta: Independiente Rivadavia-Fluminense y Universidad Católica-Estudiantes La Plata

. Previas de los partidos Cerro Porteño-Palmeiras, Coquimbo-Platense y Flamengo-Cruzeiro

- Copa Sudamericana. Octavos. Ida. Previa del partido aplazado por el terremoto que azotó Colombia Independiente Santa Fe-River Plate.

. Octavos. Vuelta. Previa de los partidos Atlético Mineiro-Bragantino y Montevideo City-Tigre

- Copa Centroamericana de la Concacaf: Cartaginés-Caldés, Real Estelí-Herediano y Xelajú-Diriangén

- Uruguay: Previa del encuentro que el uruguayo Montevideo City Torque y el argentino Tigre disputarán en Montevideo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): España-Australia, Argentina-Países Bajos, del masculino; España-Bélgica, del femenino

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes