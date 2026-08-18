Dani Vallejo se despide de Cincinnati alcanzado su mejor ubicación en el ránking

En un partido que tuvo 2 horas y 10 minutos de duración, Tommy Paul se impuso contra el ascendente tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo de remontada, por 3-6, 6-3 y 6-4.

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Los dos conectaron 7 aces. En dobles faltas, nuestro compañero tuvo 4 contra 3 del norteamericano. En líneas generales, el duelo fue muy parejo, en el que se impuso la experiencia del estadounidense, de 29 años. Por la diferencia horaria, el duelo comenzó el lunes y terminó ya en los instantes iniciales de este martes.

Vallejo, que había superado dos instancias del Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa sobre la superficie dura, ocupa el puesto 60 de la clasificación mundial, claramente su mejor posición. Encaró el torneo en la 70ª ubicación y su mejor registro histórico lo había alcanzado el 20 de julio pasado, al situarse en el casillero 63.

El pasado viernes, Dani derrotó al francés Kyrian Jacquet por 6-2 y 6-4. Al día siguiente despachó al monegasco Valentín Vacherot por doble 6-3.

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Este fue el segundo enfrentamiento del año entre Paul y Vallejo, resuelto en tres mangas a favor del norteamericano, que en Houston había ganado por 3-6, 6-4 y 6-4, sobre polvo de ladrillo.

En la siguiente instancia, Paul lidiará contra el primer sembrado, el alemán Alexander “Sascha” Zverev, flamante campeón de Roland Garros.