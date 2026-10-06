La despedida de Lionel Messi: A qué hora es y dónde ver en vivo

Lionel Messi juega hoy su último partido con la selección Argentina. La despedida del compañero de Matías Galarza en el Inter Miami de la Major League Soccer es en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires: el amistoso, en el cierre de la Fecha FIFA, comienza a las 20:00, hora de Paraguay, contra Benín, puesto 89 del ranking FIFA.

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“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, escribió Messi en redes sociales luego del último entrenamiento con la Albiceleste. La carrera del ex Barcelona con el seleccionado culmina tras 21 años, 207 partidos y 125 goles. “Va a ser un día inolvidable para todos. Todos quieren estar en ese partido y solo queda disfrutarlo”, expresó Lionel Scaloni.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) invitó al partido homenaje a los campeones del mundo en Qatar 2022. Además del mundial, el zurdo de 39 años fue dos veces campeón de laCopa América (2019 y 2024) y conquistó la Finalissima (2022) en una ocasión. También fue oro en los Juegos Olímpicos en 2008 y ganador del Mundial Sub 20 en 2005.

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Lionel Messi: ¿A qué hora es la despedida de la selección Argentina?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú : 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia : 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Lionel Messi: ¿Dónde ver la despedida de la selección Argentina?

El partido despedida de Lionel Messi en la selección Argentina no tiene transmisión televisiva en territorio paraguayo. Telefé (abierto) y TyC Sports (cable) son los canales que televisan el amistoso internacional de la Albiceleste contra Benín en el Monumental de Buenos Aires, pero únicamente para Argentina.