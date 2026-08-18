Dos equipos de Europa y tres de América participarán en la Vuelta a Ecuador

Santiago Rosero, director técnico de la Vuelta, confirmó la participación de "los equipos Esparza Training-Universidad ISIMA, de México; los neerlandeses WPGA (Wielerploeg Groot Amsterdam) y el Universe Cycling Team, la Fundación Jorge Rodríguez, de Venezuela, el Team Medellín (Colombia), como líder actual de la clasificación UCI América Tour".

Rosero añadió que la Vuelta al Ecuador dispondrá de 7 etapas y se realizará entre el 6 y 13 de septiembre, "tal como se ha inscrito en el calendario de la UCI".

El torneo tendrá 17 metas volantes, 18 premios de montaña y comenzará entre Machachi y Baños de Agua Santa, con un recorrido de 135 kilómetros que involucra a las provincias andinas de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Carchi, con un recorrido total de 941 kilómetros.

Por su parte, el presidente de la FEC, Juan Andrade, "agradeció por el apoyo recibido del Viceministro del Deporte local", Roberto Ibáñez, para la realización del evento.

Ibáñez resaltó "la importancia del ciclismo ecuatoriano", que cuenta con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un título del Giro de Italia con Richard Carapaz y otros destacados títulos "por lo que como gobierno nacional no podíamos dejar de apoyar a esta competencia tan trascendente".