Cero autocrítica del MOPC: ministra atribuye desidia en Pedrozo a vecinos y exige retirar semáforo

Casi 96 horas después del lamentable accidente que se cobró la vida de seis personas en la bajada del Cerro Caacupé —a la altura de la Compañía Pedrozo— y acorralada por un inminente pedido de interpelación impulsado en el Congreso Nacional, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, habló públicamente sobre el caso y envió sus condolencias a las familias enlutadas.

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En comunicación con ABC Cardinal, aseguró estar “consternada y dolida en lo más profundo” por la catástrofe vial. Sin embargo, la alta funcionaria enfrentó duras recriminaciones por la inacción del Ministerio y la lentitud para dar respuestas institucionales ante un punto negro de la red vial nacional que ya ha costado decenas de vidas humanas.

🔶 MOPC responde sobre obras en Pedrozo, tras accidente fatal. "El pedido es no tener que esperar la conclusión del paso a desnivel para retirar el semáforo", afirma ministra



🔶 "Nos duele en lo más profundo, nos consterna. Pedí que me entreguen una solución mejor al semáforo.… pic.twitter.com/fzEpHXDrd5 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 18, 2026

Un semáforo contra la ley y la presión política

El debate principal gira en torno al semáforo ubicado en la intersección de la Ruta PY02 en Pedrozo, calificado por usuarios y periodistas como una “trampa mortal”. El dispositivo fue instalado en el año 2021 bajo fuertes presiones políticas y solicitudes de comisiones vecinales.

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No obstante, se le recriminó a la ministra que la presencia de dicho semáforo viola abiertamente el artículo 21, inciso 7, de la Ley Nº 5.016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, la cual establece en forma taxativa que las autopistas son vías de circulación rápida y no pueden alojar semáforos ni reductores de velocidad a nivel.

Al respecto, la ministra Centurión argumentó que el semáforo fue ideado en la gestión anterior (año 2022) como una “solución provisoria de dos etapas” para regular el intenso flujo transversal entre las comunidades de Pedrozo y Pirayú. “Nosotros asumimos con el compromiso de dar la solución de fondo, que es el cruce a desnivel, obra que ya iniciamos en el 2024”, defendió la titular del MOPC.

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🔶 MOPC responde sobre obras en Pedrozo, tras accidente fatal. "Estamos dando toda la celeridad", afirma ministra



🔶 "Este cruce tiene un historial muy doloroso. Cuando se duplica se debió haber corregido, ya, porque el flujo dar para hacer esta segregación. De manera inmediata… https://t.co/Wt6Bh7HArY pic.twitter.com/k2thDvhUx2 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 18, 2026

Obras trabadas por escopetas y conflictos judiciales

Al ser consultada sobre por qué las obras del viaducto no concluyeron antes para evitar nuevas muertes, Centurión aseguró que el MOPC enfrentó serios impedimentos en la liberación de la franja de dominio.

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“Es increíble, pero los propios frentistas de la obra se opusieron al punto de salir con escopetas impidiendo el avance de las máquinas desde el mes de abril. Tuvimos que retirarnos por la imposibilidad de acceder a los terrenos. Afortunadamente, entre la semana pasada y el día de ayer, la Justicia destrabó las órdenes de posesión para los últimos predios faltantes”, afirmó.

Con la liberación total de los terrenos, la ministra anunció que dio instrucciones estrictas a la empresa concesionaria Rutas del Este para trabajar en un régimen de 24 horas los siete días de la semana, con el objetivo de acortar el cronograma de ejecución del paso a desnivel de cinco meses a solo tres meses y medio.

🔶 MOPC responde sobre obras en Pedrozo, tras accidente fatal. "Yo estimo que en un plazo de un mes podemos eliminar el semáforo", afirma ministra



🔶 "Para poder retirar ese semáforo, parte de las obras y de los terrenos disponibles que nos entregaron la semana pasada, es… https://t.co/Wt6Bh7HArY pic.twitter.com/VR3IWPpsqj — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 18, 2026

Retiro del dispositivo en 20 días

Ante el reclamo de que mantener el semáforo rojo implica obligar a los automovilistas a detenerse en medio de una bajada peligrosa esperando ser embestidos por camiones sin frenos, la funcionaria prometió una medida intermedia urgente.

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Afirmó que se exigió a la empresa Rutas del Este presentar en 20 días una alternativa técnica para eliminar el semáforo antes de la habilitación del viaducto. Prometió la construcción de carriles de aceleración/desaceleración y se adecuarán los retornos a nivel para que los vehículos pesados y livianos puedan maniobrar de forma segura sin detener el tránsito del tronco principal de la ruta.

Además, se reforzará la presencia permanente de la Patrulla Caminera para la inspección previa de sistemas de frenos en vehículos pesados, además de mantener activa la rampa de frenado de emergencia.

🔶 MOPC responde sobre obras en Pedrozo, tras accidente fatal. "Si hoy saco el semáforo y se quedan los retornos como están, el problema en Pedrozo va a seguir sucediendo", afirma ministra



🔶 "Los retornos están pero no están los carriles de incorporación pero que son parte de… https://t.co/Wt6Bh7HArY pic.twitter.com/8KZv20VZEn — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 18, 2026

“El terror de mirar el espejo retrovisor”

Hacia el cierre de la entrevista, se le enfatizó a la funcionaria el drama humano y psicológico que viven los conductores al circular por ese tramo de la PY02. “Como usuaria de la ruta entiendo perfectamente esa percepción de inseguridad en un cruce que tiene un historial dolorosísimo. Asumo esto con enorme dolor pero con la responsabilidad de acelerar la solución definitiva”, expresó.

Mientras el Congreso alista los pliegos para su interpelación, el MOPC prometió entregar informes semanales a la ciudadanía para fiscalizar el avance de las obras que prometen eliminar definitivamente el “semáforo de la muerte” en Pedrozo.