El dominicano Ketel Marte se someterá a una resonancia magnética en una rodilla

Marte no se presentó al primer choque de la serie de los Diamondbacks contra los Medias Rojas el lunes en Boston antes de ser puesto en la lista restringida.

Había sido anotado en la alineación como bateador designado para la eventual derrota de Arizona por 11-1, y el equipo esperó hasta unos 20 minutos antes del primer pitcheo para retirarlo oficialmente y anunciar el orden al bate.

El manager de Arizona, Torey Lovullo, prefirió no entrar en detalles después del partido. Marte había viajado con el equipo desde Atlanta hasta Boston la noche del domingo.

Después de que Marte se perdiera el partido del sábado por el problema de rodilla, Lovullo indicó que podría haber sido algo persistente desde la serie del 3 al 6 de agosto ante los Padres.

"Ha sido algo que le ha estado molestando por un par de días desde la serie de los Padres", mencionó Lovullo.

El estatus de Marte en el futuro será una de las historias a seguir mientras los Diamondbacks (66-60) se mantienen en la pelea por un comodín de la Liga Nacional. El jugador de 32 años ha registrado OPS de .760 con 21 jonrones esta temporada.