Enric Mas llevará los galones del Movistar en la Vuelta

El ciclista balear, nacido en Artá hace 31 años, tres veces segundo y una tercero en la ronda española, estará acompañado por el belga Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y el venezolano Orluis Aular.

Con 4 podios, Mas es el corredor más experimentado del equipo en la ronda española. Llega a Mónaco tras completar una buena aproximación en las carreras previas, tanto en la Clásica de San Sebastián como en la Vuelta a Burgos.

Uijtdebroeks, por su parte, regresa a la competición después de verse obligado a abandonar el Tour de Francia por enfermedad. En su primera temporada con el equipo, tendrá un papel importante junto a Mas y contará también con sus oportunidades a lo largo de la carrera.

Iván Romeo afrontará su primera Vuelta a España después de no poder tomar la salida en el Tour de Francia por una gripe. Llega a la ronda española tras subir al podio de la Vuelta a Polonia, confirmando su buen momento de forma. Las contrarrelojes y algunas etapas serán parte de sus objetivos en La Vuelta.

Pablo Castrillo, ganador de dos etapas en La Vuelta en 2024, y Raúl García Pierna vuelven a ponerse un dorsal después de completar un gran Tour de Francia, en el que ambos corrieron al ataque y buscaron las escapadas durante las tres semanas.

También formará parte del equipo Carlos Canal, que disputará su quinta Vuelta a España en un año en el que ha estrenado su casillero de victorias con un triunfo parcial en O Gran Camiño.

El esprínter venezolano Orluis Aular será la gran baza para pelear por los triunfos en las llegadas masivas y tendrá varias oportunidades en las llegadas al esprint de La Vuelta.

La alineación la completa Jorge Arcas, que aportará veteranía, experiencia y conocimiento al conjunto del bloque en una Vuelta a España que presenta un recorrido especialmente exigente.

El calor y las altas temperaturas están llamados a convertirse en otro de los factores determinantes de la carrera, cuya segunda mitad se disputará íntegramente en Andalucía y que tendrá al esloveno Tadej Pogacar como gran atractivo internacional, habida cuenta de que el defensor del título, el danés Jonas Vingegaard, dio por finalizada su temporada tras la lesión de clavícula sufrida en el Tour de Francia.