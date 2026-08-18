Esposito, ante las críticas por su físico: "No respondí con palabras, sino con resultados"

"Un agradecimiento especial a quienes me apoyan, creyendo siempre en mí, incluso cuando yo no lo hago. Pero tengo que decir que, después de estos logros, estoy recuperando la confianza en mí misma, y este es el más importante", escribió este martes en su cuenta de Instagram.

La gimnasta, de 19 años, consiguió en Zagreb el oro en suelo y dos platas, en barra de equilibrio y en la competición por equipos.

Los resultados llegaron después de que algunos usuarios de redes sociales hicieran comentarios sobre su cuerpo y su musculatura.

"Leer esos comentarios no es agradable. Pero no respondí con palabras, respondí con resultados. Si no te gusta algo, simplemente no lo mires. Me gusto tal y como soy. Los que odian suelen ser los más frágiles", respondió entonces Esposito, nacida en Nápoles (sur) en 2006.

La italiana destacó que el mayor logro no fueron únicamente las medallas, sino volver a sentirse segura de sus propias capacidades. "Me siento bien conmigo misma y ​​es gracias a mi físico que puedo lograr ciertos resultados", dijo.

La gimnasta explicó que durante la competición intentó no prestar demasiada atención a las críticas y que sus resultados le permitieron dejar el episodio atrás. "No pensé demasiado en ello durante estos días", indicó.

El presidente de la Federación Italiana de Gimnasia, Andrea Facci, denunció los ataques recibidos por la deportista y los calificó de "indecentes".

"Hoy hay demasiada libertad para los llamados 'leones del teclado', que no responden por sus actos", afirmó Facci, quien reclamó medidas para frenar este tipo de comportamientos contra deportistas jóvenes.