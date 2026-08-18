Los Leones caen 3-1 ante Países Bajos en un duelo clave

Los Leones llegaban al partido después de debutar con victoria ante Japón, mientras que Países Bajos afrontó el duelo ante su público con el objetivo de encarrilar su clasificación para la siguiente fase.

Thierry Brinkman, en el minuto 6, definió cruzado y puso el 1-0 para los locales. Más tarde, en el minuto 10, Nicolás Della Torre en un penalti córner firmó el empate para los argentinos.

En un segundo cuarto muy intenso, aunque el árbitro había pitado penalti córner por un toque en un pie, los Leones pidieron VideoRef en el minuto 5 y no se equivocaron: la pelota le había pegado a Koen Bijen.

En el minuto 11, debido a un golpe en la cara de un rival con el stick, Matías Andreotti salió de la cancha y los argentinos se quedaron con un jugador menos por 10 minutos.

En el inicio del segundo tiempo, los neerlandeses consiguieron el 2-1 en un penalti córner por medio de Tijmen Reyenga y pocos minutos más tarde Duco Telgenkamp firmó el 3-1 para los neerlandeses.

Tras esta derrota, Argentina tendrá que ganar en el último partido de grupos contra Nueva Zelanda, mientras que Países Bajos se aseguró el pase de ronda.