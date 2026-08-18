Perú designa a nuevo jefe del Instituto del Deporte a menos de un año de Panamericanos

El nombramiento de Fernández, quien fue ministro de los gobiernos de transición de José Jerí y José María Balcázar y ya dirigió el IPD entre 2016 y 2018, fue oficializado mediante una resolución publicada este martes en el diario oficial El Peruano.

La resolución, que acompañó a otra que aceptó la renuncia al cargo de Ludeña, fue rubricada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el ministro de Educación, José Antonio Chang.

Su publicación se dio dos días después de que se denunciara que un grupo de deportistas que se encontraba en el albergue de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima fue afectado por la fumigación de esas instalaciones sin previo aviso.

Tras la polémica generada por ese suceso, Ludeña declaró el lunes en la emisora RPP que esa fumigación no estaba programada y que se iba a presentar una denuncia penal contra los que resultaran "responsables por la exposición al peligro en agravio de los deportistas".

El ahora exdirigente participó el pasado 6 de agosto en la puesta en marcha de un reloj que marcará el inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, en una ceremonia a la que asistieron la atleta estadounidense Simone Biles y la paratleta colombiana Karen Palomeque, así como de la presidenta Fujimori.

Ludeña declaró en ese momento que las autoridades deportivas peruanas ya estaba listas "para hacer historia una vez más" y consolidar a Lima como "epicentro del deporte continental", tras haber organizado con éxito los Panamericanos de 2019.

El comité organizador de los juegos de 2027 es presidido por el jefe del IPD y conformado por un representante de la Municipalidad de Lima, el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), un miembro nominado por el presidente del COP, un representante del Comité Olímpico Internacional (COI) en Perú, un atleta designado por el IPD y el gerente general del IPD.

Los vigésimos Juegos Panamericanos se realizarán en la capital de Perú del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, con la asistencia de más de 7.000 deportistas de 41 países que, durante 17 días participarán de 38 deportes y 59 disciplinas.

Los Parapanamericanos se desarrollarán, por su parte, del 20 al 29 de agosto con la presencia de Para deportistas de 34 países en 17 deportes y 18 disciplinas.