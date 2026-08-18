Roglic, a por su quinta corona al mando del Red Bull Bora

Al mando del Red Bull Bora Hansgrohe, Roglic (Trbovlje, 36 años), ganador de 15 etapas en la Vuelta, será uno de los principales rivales de su compatriota Tadej Pogacar, pentacampeón del Tour de Francia, por el maillot rojo.

Aunque el equipo mostró algunas dudas sobre la participación de Primoz Roglic, ya que el corredor sufrió un atropello a finales de julio mientras se entrenaba, finalmente el ganador de las ediciones de 2019, 2020, 2021 y 2024 -además de tercero en 2023- acudirá a su ronda favorita.

Roglic, también ganador del Giro de Italia (2023), encabeza una formación que completan Jordi Meeus, Gianni Vermeersch, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell y Frederik Wandahl.

El campeón defensor de la Vuelta a España, el danés Jonas Vingegaard, anunció este lunes que daba por terminada su temporada a raíz de la lesión de clavícula sufrida en el Tour de Francia.