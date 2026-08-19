Javier Torres, un corredor que encontró en el trail running una forma de superar sus propios límites

Su recorrido comenzó en el running tradicional, pero con el tiempo fue buscando nuevos desafíos hasta incursionar en las carreras de montaña y la ultradistancia, dentro y fuera de Paraguay. Esa evolución lo llevó a enfrentarse a recorridos más exigentes y a descubrir una nueva manera de entender el deporte.

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Entre sus principales experiencias se encuentra la participación en Kings +50K, su primera ultradistancia de montaña superior a los 50 kilómetros, un desafío que marcó un antes y un después en su trayectoria.

También afrontó la Ultra Fitz Roy 42K, en la Patagonia argentina, sumando una experiencia internacional en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la región.

Más allá de los kilómetros y los resultados, Torres encuentra en cada carrera una oportunidad para poner a prueba su disciplina y capacidad de superación.

“Correr me transforma”.

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Esa frase resume buena parte de su filosofía deportiva. Su historia no está construida desde el profesionalismo, sino desde la combinación de entrenamiento, trabajo, familia, constancia y pasión por correr, una realidad con la que se identifican muchos atletas amateurs.

Actualmente, además de continuar desarrollándose como corredor, Torres es presidente del Team Mbarete Naro, desde donde participa activamente en la comunidad runner y contribuye al crecimiento de este deporte.

Su experiencia permite contar el trail running desde una mirada cercana y humana: la de un atleta que no corre solamente contra el reloj o contra otros competidores, sino principalmente contra sus propios límites.

Cada montaña, cada kilómetro y cada ultradistancia representan para Javier un nuevo desafío. Y detrás de cada carrera existe una historia de preparación, sacrificio y perseverancia que demuestra que el deporte amateur también puede convertirse en un poderoso vehículo de transformación personal.