Argentina se asegura el pase a la segunda ronda tras ganar a Nueva Zelanda (7-1)

Nueva Zelanda se adelantó en el primer cuarto por medio de Kane Russell (m.13), pero Tomás Domene igualó de penalti en el segundo periodo (m.22). Los 'Leones' se desataron tras el descanso con dos tantos más en el tercer cuarto, obra de Bautista Capurro (m.39) y de nuevo Domene (m.42).

Argentina completó la goleada en el último cuarto con los tantos de Tadeo Marcucci (m.48), Nicolás Keenan (m.52) y Capurro (m.57), antes de que Domene completara su 'hat-trick' en el minuto 59 para sellar el 7-1 definitivo.

El equipo dirigido por Lucas Rey, que había derrotado a Japón (3-0) y perdido ante Países Bajos (3-1) en sus dos primeros encuentros, necesitaba al menos un empate para asegurar su clasificación y finalmente avanzó como segundo del grupo A con seis puntos.

Los 'Leones' estarán así entre los ocho mejores equipos del Mundial y continuarán su camino hacia el título en la segunda ronda del campeonato.