Bérgamo aumenta la seguridad por el partido entre el Hapoel Tel Aviv israelí y el Atalanta

Unos 350 agentes fueron desplegados en torno al New Balance Arena, el estadio del Atalanta, con refuerzos procedentes de otras ciudades, un helicóptero y equipos antidrones, según recogieron medios locales.

La autoridad italiana de aviación civil (ENAC) estableció además una zona de exclusión aérea sobre el estadio, por lo que está prohibido el sobrevuelo de cualquier aeronave, incluidos los drones.

El encuentro está marcado por las movilizaciones de organizaciones propalestinas, entre ellas la convocada por la 'Rete Bergamo per la Palestina' a las 18.00 (dos horas y media antes del inicio del partido) y a aproximadamente un kilómetro del estadio, cuyos organizadores reclaman, entre otras medidas, la suspensión de los equipos israelíes de las competiciones deportivas internacionales.

Además, miembros de la Global Sumud Flotilla proyectaron el martes durante unos cinco minutos el mensaje 'Boycott Israel' sobre las paredes de la Curva Sud del estadio.

El dispositivo de seguridad incluye también controles reforzados en los accesos al estadio y sobre pancartas y banderas, y las autoridades prohibieron la entrada de banderas palestinas

El club recomendó a los aficionados locales acudir con antelación para evitar aglomeraciones, mientras que los seguidores israelíes serán trasladados directamente desde zonas reservadas hasta el estadio bajo escolta policial.

El partido corresponde a la ida de la última ronda de la fase clasificatoria a la Liga Conferencia, además de constituir el primer compromiso oficial de la temporada para el Atalanta y el debut de Maurizio Sarri al frente del conjunto de Bérgamo.

El conjunto israelí, dirigido por Elyaniv Barda, superó previamente dos eliminatorias ante el Ludogorets y el GKS Katowice.

Su entrenador aseguró que el equipo quiere centrarse exclusivamente en el fútbol pese al contexto político y a las protestas previstas en Bérgamo.