Louis Barré gana la primera etapa y arrebata el liderato de la general a Isaac del Toro

Después de un prólogo en el que se había impuesto el mexicano Isaac del Toro por un segundo sobre el francés Paul Magnier (Soudal), al pelotón le esperaba una ruta quebrada, con dos subidas significativas en el tramo central: Reicholzheim (2,5 kilómetros al 5,4 % de pendiente media) y Hermersberg (1,8 kilómetros al 6,8 %).

A pesar de la considerable longitud de la etapa, sin apenas tramos llanos en el recorrido, el primer intento de fuga se produjo prácticamente en el momento de la salida oficial. Un quinteto que se convirtió pronto en terceto llegó a tener más de cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón.

Ellande Larronde (Caja Rural), Miguel Heidemann y Ole Theiler (ambos del REMBE) llegaron a rondar los seis minutos de margen cuando habían transcurrido 40 kilómetros de etapa. Subieron juntos el Reicholzheim, con Theiler coronando en primer lugar. La aparición de la lluvia y el cansancio derivado de los kilómetros fueron reduciendo esa distancia.

Aun así, los tres escapados todavía estaban por delante en la subida a Hermersberg, cuando en el pelotón se empezaron a producir los primeros ataques serios. Los cambios de ritmo de ciclistas como el mismo Del Toro, Juanpe López (Movistar), Giulio Ciccone (Lidl), Louis Barré (Visma) o Mathias Vacek (Lidl) terminaron por neutralizar la fuga a falta de 47 kilómetros para la meta.

Con todos los ciclistas reunidos, se produjeron nuevos movimientos para tratar de crear una nueva escapada. Wilco Kelderman (Visma) y Théo Hébert (TotalEnergies) lograron irse por delante. Cuando el que lo intentó fue Giulio Pellizzari (Red Bull), reaccionaron todos los demás favoritos de la general, impidiendo que alcanzara a los fugados.

El dúo de neerlandés y alemán, con menos de 20 segundos de margen, avanzaba hacia la meta de Schwäbisch Hall. Fueron neutralizados a falta de 7,5 kilómetros para el final, dejando todo por decidir entre los aspirantes de la general, que querían dar un golpe sobre la mesa, y los velocistas, que no querían desperdiciar una oportunidad de hacerse con la victoria de etapa.

Los franceses Louis Barré y Paul Magnier rodaron juntos por delante durante algunos minutos, pero el del Visma dejó atrás al del Soudal antes del último kilómetro. Del Toro, que no quería perder el maillot azul de líder de la general, atacó para perder el menor tiempo posible. Barré se quedó con la primera posición y el mexicano cruzó la meta en segundo lugar, a 16 segundos.

La segunda etapa de la Vuelta a Alemania, de 197 kilómetros, conecta las localidades de Schwäbisch Hall y Offenbach an der Queich. De las jornadas que restan en esta carrera, es la más propicia para los velocistas, con un tramo inicial ondulado y un final prácticamente llano en los 70 kilómetros hasta la llegada.