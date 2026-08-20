Mastantuono: "En el Real Madrid no fue un año fácil"

"En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos, no fue un año fácil, pero, como digo siempre, estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre se puede mejorar, que siempre hay margen de mejora en el fútbol", afirmó el argentino en su primera rueda de prensa como jugador 'viola'.

"No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar al Fiorentina", declaró.

Mastantuono reveló que la conversación con el club blanco sobre su salida fue "muy cordial y amistosa", y que eligió el equipo toscano entre muchas opciones porque el proyecto le impresionó "mucho".

"Una semana antes del anuncio tomé esta decisión y estoy muy contento", aseveró, y agregó que siente el compromiso de llevar al Fiorentina "a la cima".

El jugador, que subrayó "el privilegio" de haber jugado tanto en el Real Madrid como en el River Plate, dijo que los aficionados 'gigliati' le recibieron de una manera "increíble".

"Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina. Estaba jugando en la playa y me divertí con algunos chicos que estaban allí. Para mí es normal estar con amigos y familia y jugar en la playa", recalcó.

Mastantuono destacó la figura del mítico jugador argentino Gabriel Batistuta, una leyenda del Fiorentina, y añadió que le gustaría hacer historia en el club como él.

"Jugó aquí e hizo algo increíble. Pero también hay compañeros que han pasado por aquí y con los que he compartido vestuario, como Martínez Quarta y Nico González. He hablado con ellos y me han hablado maravillas del ambiente", mantuvo.

En total, en la temporada 2025-2026, Mastantuono, de 19 años, disputó con el Real Madrid 1.484 minutos en 35 partidos, 17 de ellos como titular, y consiguió tres goles entre todas las competiciones.