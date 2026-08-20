Paraguayos disputarán la final de dobles del M15 ITF Asunción

Este jueves se disputaron los partidos correspondientes a la etapa semifinal de dobles, en el marco del M15 ITF en el Asunción Tenis Club, y los resultados pusieron en el match decisivo a: Álvaro Ariel Frutos Alonso – Alex Santino Núñez Vera contra la pareja argentino-paraguaya Santiago Giamichelle - Martín Vergara Del Puerto.

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En los partidos de los finalistas, la dupla Santiago Giamichelle (ARG) – Martín Vergara Del Puerto (PAR) se impusieron a los paraguayos Alexander Báez - Hady Hammod, 2-6, 3-6

En el otro compromiso, los tenistas paraguayos Álvaro Ariel Frutos Alonso (PAR) – Alex Santino Núñez Vera (PAR) derrotaron en tres sets a los argentinos Tomás Martínez – Ezequiel Monferrer, siembra 2 del torneo, por 6-2, 2-6, 10-5.

La semana pasada, en el primer M15 en el Asunción, Martín Vergara y Santiago Giamichelle fueron finalistas, cayendo contra los consagrados Joaquín Aguilar (URU) -Santiago de la Fuente (ARG).

Semifinalistas, todos extranjeros

Este jueves se jugaron los cotejos por la fase de cuartos de final, en la modalidad de singles, ya sin protagonistas paraguayos desde hace días.

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Los cruces semifinales serán: Gonzalo Villanueva (ARG, 1) vs. Dakotah Bobo (USA, WC), y, Maxwell Exsted (USA) vs. Joaquín Aguilar Cardozo (URU, 2).

Los resultados de cuartos fueron:

Dakotah Bobo (EEUU) venció a Julian Cundom (ARG) 3-6, 6-2, 6-4.

Joaquín Aguilar Cardozo (URU, 2) se impuso por doble 6-1 a Rodrigo Alujas (MEX, 6).

Gonzalo Villanueva (ARG, 1), el mejor preclasificado, sudó para dejar atrás a Bastián Malla (CHI) 4-6, 6-1, 7-5.

Maxwell Exsted (EEUU) superó a Santiago De la Fuente (ARG, 4) 6-2, 6-3.